«Есть подозрение на микроинсульт»: после скандала в Гомеле Ирину Дубцову экстренно госпитализировали

Новости России. Певица Ирина Дубцова экстренно госпитализирована в Москве. Как сообщают российские издания, ссылаясь на пиар-менеджера артистки, врачи делают все возможное, чтобы купировать приступ аллергии на цветение.

Состояние Ирины Дубцовой усугубилось после выступления в Гомеле. Напомним, город над Сожем артистка посетила в рамках гастрольного тура с новой программой «Люби меня долго».

Несколько лет назад певице диагностировали тяжелую форму астмы.

Обычно, как только начинается период цветения, Дубцова покидает пределы страны. В этот раз певица и ее менеджеры при планировании гастрольного тура не учли, что проблемы со здоровьем могут начаться значительно раньше. И причина тому – ранняя весна.



Роман Петрухин, пиар-директор Ирины Дубцовой (в интервью 7days.ru):

В Гомеле сейчас плюс двадцать градусов. Все цветет. Для Иры цветущая береза смертельно опасна! Выбирая между риском для жизни и побочными эффектами препаратов, она выбрала второе. Сейчас Ирина находится в больнице, проходит полное обследование. Кроме того, необходимо точно выяснить, что именно вызвало такую неожиданную реакцию. Проверяют врачи и сосудистую систему певицы: есть подозрение на микроинсульт, состояние при котором, кстати, очень похоже на алкогольное опьянение.



Напомним, концерт в Гомеле 8 апреля не состоялся. Артистка под возмущенные восклицания публики исполнила несколько песен. По словам жителей областного центра, певица вела себя на сцене «неадекватно»: «кое-как под фонограмму исполнила несколько композиций, заговаривалась, несла полный бред». У многих сложилось впечатление, что Дубцова была пьяна.

Концерт остановили после того, как к сцене подошел мужчина и что-то сказал певице. Несложно разглядеть на лице Ирины Дубцовой негодование: «Что? А зачем вы такое плохое слово сказали? Вот такой вот негодяй. И как после такого выступать?», – произнесла певица, после чего покинула сцену.

Здесь подробнее: Кто сорвал концерт? В Гомеле скандалом закончилось выступление певицы Ирины Дубцовой.

Как рассказали менеджеры певицы, приступ удалось снять при помощи смеси препаратов, после приема которых возможны побочные эффекты – нарушение речи, координации и ясности сознания.