Александра Нехай завершила участие в вокальном шоу

Этап слепых прослушиваний в детском «Голосе» сменился батлами. В бой за путевку в третий этап — нокауты — вступила белоруска Александра Нехай. Первое выступление юной артистки на российском проекте, которое позволило ей занять место в команде Агутина, уже преодолело отметку в 1 700 000 просмотров.

Юлия Кондрашенко, Егор Ревский и Александра Нехай исполнили хит Ларисы Долиной из 80-х «Льдинка». Песня в новой аранжировке заставила пританцовывать Пелагею и Диму Билана. За кулисами шоу во врем выступлеия Александру поддерживали мама и педагог по вокалу Петр Елфимов. Участники с задачей тренера справились крайне успешно, поэтому сделать выбор в пользу того или иного конкурсанта было очень сложно. Агутин после недолгих раздумий пропустил в следующий этап Александру Нехай.

Леонид Агутин:

Большие молодцы все трое. Браво! В этой тройке решение у меня совершенно осмысленное, прагматичное. Дальше нужно будет удивлять высотой, контиленностью, мощью голоса. Из этих соображений я выбираю Александру.

В нокаутах зрители имели возможность еще раз услышать песни, которые исполняли конкурсанты на слепых прослушиваниях. Александра повторила «Кукушку», которая и принесла ей первый успех на проекте. В финале выпуска Агутин должен был выбрать всего двух исполнителей и продолжить с ними участие в следующих этапах и побороться за победу в шоу. К сожалению, Александре не хватило совсем немного, чтобы остаться в команде наставника.

Александра Нехай:

Леонид Николаевич очень добрый, искренний, такой открытый, творческий человек. Он всегда давал нам какие-то советы. Меня он многому научил. Думаю, в будущем мне это очень поможет.

Я в начале на сцене конечно же расстроилась, потому что все закончилось. Леониду Николаевичу было очень сложно выбрать из нас пятерых. Мы же пять самых лучших. На этом месте могла оказаться и я, просто Леонид Николаевич решил так.

Скоро белорусы смогут скрестить пальцы у экранов еще за двух участниц — Хелен Мерааи и Анастасию Дмитрачкову.

Автор: Наталия Колешко