«Боремся и лечимся»: Елена Ваенга рассказала о своем самочувствии и будущем гастрольного тура

Новости России. «Писать, что мне лучше, я не буду – вранье. Мне чуть-чуть хуже....», – накануне написала российская певица на своей странице в социальной сети.



Напомним, слухи о том, что гастрольный тур артистки под угрозой срыва, появились в минувшие выходные. В Instagram Елены Ваенги было размещено видеообращение к поклонникам за подписью «Болею в купе». «Передаю вам привет из поезда Москва – Минск», – произнесла певица.



За несколько часов до концерта в Минске Ваенга обратилась за помощью к врачам (здесь подробности).



Феерично отработав – судя по записям в социальных сетях – концерт в столице, Елена лаконично отметила: «Мы с врачами боремся».

Впереди у певицы еще три концерта в Беларуси. Поклонники сегодня вечером ждут ее в Гродно.

Елена Ваенга (запись в Instagram):

Мы с врачами боремся... Белорусские врачи очень хорошие... И все обо мне заботятся и лечат... Так вышло... так получилось... Я должна отболеть. Свои грехи в пост. Всякое бывает. Да мне жаль себя... и да, я не отменю концерты, некуда перенести. Если хуже не станет... Надеюсь... Главное, чтобы не пропал голос... Это главное. Когда НЕЧЕМ петь тогда каюк. А пока... боремся и лечимся... Все. Целую. Лена.