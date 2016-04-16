Видеохит: китайский мальчик защищал свою бабушку металлической палкой

Новости Китая. В Сети популярность набирает видео, герой которого – маленький мальчик из Китая.

Сотрудники китайской муниципальной полиции Чэнгуань пытались прогнать женщину, нелегально торгующую на рынке. За бабушку заступился внук. Мальчик кричал: «Не трогайте мою бабушку! Уходите».

Один из полицейских попытался успокоить малыша.

Мужчина усадил мальчика на диван, но ребенок вскочил и прогнал обидчика.

В прошлом году звездой Интернета стал слон. Он заступился за своего погонщика, на которого напал мужчина. Правда, драка была не настоящая, а инсценированная. Таким образом люди решили проверить реакцию животного. Слон не смог равнодушно наблюдать за происходящим со стороны, и когда опасность была позади, даже протянул своему другу хобот, чтобы помочь подняться с земли. Видео смотрите здесь.