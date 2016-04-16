«Лучшее мероприятие в моей жизни»: что пишут белорусы в соцсетях после встречи с Ником Вуйчичем

Новости Беларуси. «Человек-легенда» – так называют его в мире. Визита оратора и писателя в Минск с нетерпением ждали тысячи белорусов.



За день в Минске знаменитый австралиец успел немало: провел пресс-конференцию и презентовал свою новую книгу. Судя по записям в социальных сетях, задолго до назначенного времени к «Минск-Арене» тянулись толпы белорусов.

Почему человек, который родился без рук и ног, не озлобился, а наоборот, благодарит судьбу за эту особенность? История Ника Вуйчича здесь.

За считанные минуты до выхода на сцену произошло еще одно знаковое событие: 12-летний Адам Эссерт из Речицы встретился со своим кумиром. Судьба распорядилась так, что мальчик родился без рук. Несмотря ни на что, он научился писать, рисовать, работать на компьютере. Вуйчич для Адама – человек, который своим примером вдохновил миллионы и доказал, что жизнь с ограниченными возможностями не только может, а должна быть счастливой.

Ник Вуйчич (в интервью Егору Хрусталеву в программме «Простые вопросы»):

Я хочу, чтобы каждый из Вас знал, неважно, через что нам пришлось пройти, какие трудности пережил каждый из нас – у нас у каждого есть ценность. Наше прошлое не определяет наше будущее, и все обстоятельства и ограничения – всего лишь умаляют нашу радость. Иногда в жизни нам нужно быть благодарными за то, что мы уже имеем, и не злиться, что чего-то у нас нет, и просто делать то, что мы можем делать лучше всего. Что касается меня, я верю, что я здесь, потому что для меня есть цель. Я верю, что главная моя цель – это любить других людей и вдохновлять их. И я уверен, что каждый человек имеет свою цель, свой путь, свое предназначение, если хотите. Мы созданы в этом мире разными. Некоторым постоянно требуется вдохновение, другим друг, умеющий выслушать. И неважно, какие ограничения у нас есть. Я хочу, чтобы каждый из нас знал, что он особенный, что он может вдохновлять других, мечтать по-крупному и никогда не сдаваться.

О том, какие выводы сделали белорусы, встретившись с легендарным оратором, что запомнили и переосмыслили, мы узнали, заглянув в социальные сети. Сотнями вдохновляющих постов полнится Интернет.