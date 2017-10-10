Фотофакт: певица Джанет Джексон после родов похудела на 50 килограмм

По информации СМИ, меньше, чем через год после родов, Джанет пришла в добеременную форму. Певица потеряла 50 килограммов.

Джексон начала тренироваться в зале через восемь недель после родов. У нее четыре занятия с тренером в неделю в течение часа.

Джанет Джексон родила ребенка в январе нынешнего года. Уже весной певица рассталась с отцом своего сына – катарским миллиардером, с которым она состояла в браке более пяти лет.