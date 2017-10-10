Фотофакт: певица Джанет Джексон после родов похудела на 50 килограмм

Новости США. Джанет Джексон показала подтянутую фигуру, когда появилась перед камерами после потери веса.
По информации СМИ, меньше, чем через год после родов, Джанет пришла в добеременную форму. Певица потеряла 50 килограммов.
Новости США. Джанет Джексон показала подтянутую фигуру, когда появилась перед камерами после потери веса.
По информации СМИ, меньше, чем через год после родов, Джанет пришла в добеременную форму. Певица потеряла 50 килограммов.
2017 год. Фото: instagram.com/janetjackson
Джексон начала тренироваться в зале через восемь недель после родов. У нее четыре занятия с тренером в неделю в течение часа.
Джанет Джексон родила ребенка в январе нынешнего года. Уже весной певица рассталась с отцом своего сына – катарским миллиардером, с которым она состояла в браке более пяти лет.
Джанет Джексон впервые вышла в свет после расставания с мужем
Фото: instagram.com/janetjackson
По словам близких Джексон, после развода певица сосредоточилась на своем ребенке. «Она великолепна, будучи матерью. Это действительно здорово. Наверное, это заставляет ее чувствовать себя полноценной».
В конце лета певица отправилась в тур.
2015 год. Фото: instagram.com/janetjackson
Младшая сестра Майкла Джесона входит в список самых продаваемых исполнителей за всю историю современной поп-музыки. В ее активе есть номинация на «Оскар», 20 номинаций на «Грэмми» и 6 побед на престижной музыкальной премии.