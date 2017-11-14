Павел Воля растрогал соцсети рисунком сына

На нем изображена салфетка, на которой 4-летний сын телеведущего и гимнастки Ляйсан Утяшевой Роберт нарисовал свою семью. Пара Утяшева-Воля еще воспитывает двухлетнюю дочь.

Новости США. Российский комик Павел Воля поделился со своими подписчиками в социальных сетях трогательным фото.

«Я люблю тебя. И твоего брата. Вы – мои бусинки...»: Instagram-обзор страницы Ляйсан Утяшевой

Комментаторы оценили рисунок мальчика и отметили, что чувство юмора у него, как у отца. «Сразу видно, в какой семейной атмосфере растет ребенок».