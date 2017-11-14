Павел Воля растрогал соцсети рисунком сына

Новости США. Российский комик Павел Воля поделился со своими подписчиками в социальных сетях трогательным фото.
На нем изображена салфетка, на которой 4-летний сын телеведущего и гимнастки Ляйсан Утяшевой Роберт нарисовал свою семью. Пара Утяшева-Воля еще воспитывает двухлетнюю дочь.
Павел Воля:
Роберт Воля. "Семья". 2017г. Салфетка. Гелевая ручка.
Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial
«Я люблю тебя. И твоего брата. Вы – мои бусинки...»: Instagram-обзор страницы Ляйсан Утяшевой
Комментаторы оценили рисунок мальчика и отметили, что чувство юмора у него, как у отца. «Сразу видно, в какой семейной атмосфере растет ребенок».
Фото: instagram.com/liasanutiasheva
В программе «Простые вопросы» Павел Воля рассказал, что их семья самая обычная.
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