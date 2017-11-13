Белоруска стала четвертой на конкурсе красоты среди девушек plus size

Евгения Тюленева: Дорогие друзья, благодаря вам и вашим лайкам я теперь Ms. TOP OF THE WORLD PLUS SIZE 2017 – IV. У меня четвертая корона Top-5. Спасибо вам огромное за поддержку!

Новости Беларуси. Белоруска Евгения Тюленева заняла четвертое место в конкурсе красоты Top of the world plus size 2017, который проходил в Сингапуре с 8 по 13 ноября.

Перед поездкой на конкурс Евгения дала большое интервью программе «Утро. Студия хорошего настроения», где рассказала, как быть уверенной и научиться принимать себя.

Евгения Тюленева:

Принять себя очень помогает фотосессия, поход к стилисту – увидеть себя в таком ракурсе, в котором ты не видишь. Это подчеркнет то, что есть. Даже со мной такое было. Я увидела себя и подумала, что я красивая.