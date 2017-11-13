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Белоруска стала четвертой на конкурсе красоты среди девушек plus size

13 ноября 2017 09:08
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Новости Беларуси. Белоруска Евгения Тюленева заняла четвертое место в конкурсе красоты Top of the world plus size 2017, который проходил в Сингапуре с 8 по 13 ноября.

О своем титуле девушка рассказала на странице в соцсети.

Евгения Тюленева:
Дорогие друзья, благодаря вам и вашим лайкам я теперь Ms. TOP OF THE WORLD PLUS SIZE 2017 – IV. У меня четвертая корона Top-5. Спасибо вам огромное за поддержку!

Белоруска стала четвертой на конкурсе красоты среди девушек plus size-1

Кроме этой ленты Евгения стала обладательницей титула «Мисс стиль».

Победительницей конкурса стала участница из Филиппин.

Белоруска стала четвертой на конкурсе красоты среди девушек plus size-4

Перед поездкой на конкурс Евгения дала большое интервью программе «Утро. Студия хорошего настроения», где рассказала, как быть уверенной и научиться принимать себя.

Евгения Тюленева:
Принять себя очень помогает фотосессия, поход к стилисту – увидеть себя в таком ракурсе, в котором ты не видишь. Это подчеркнет то, что есть. Даже со мной такое было. Я увидела себя и подумала, что я красивая.

Полное интервью с Евгенией Тюленевой здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Конкурс красоты # Евгения Тюленева

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