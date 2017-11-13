Группа «Ленинград» получила премию UK Music Video Awards за клип «Кольщик»
Новости России. Клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» стал обладателем премии UK Music Video Awards.
По информации официального сайта премии, видео получило награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты». В роликах-номинантах оценивалось качество исполнения спецэффектов и их роль в работе.
Конкурентами российской группы были работы канадцев Arcade Fire, британцев Royal Blood и француженки Jain.
Источник фото: скриншот из видео
Музыкант Сергей Шнуров, который является лидером группы, прокомментировал победу в соцсетях.
Сергей Шнуров:
Пока «Вояж» рвёт топы, а «Кольщик» стал обладателем награды в номинации «Лучшие визуальные эффекты в видео» премии UK Music Video Awards, мы едем в Краснодар. И передаём привет и поздравления Илье, чего и вам желаем.
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Илья Найшуллер. Фото: instagram.com/naishuller
Режиссером клипа «Кольщик» стал Илья Найшуллер. Ролик был опубликован в середине февраля 2017 года. На YouTube его посмотрели более 15 миллионов раз.
На минувшей неделе тандем Шнуров-Найшуллер опубликовали новое видео на песню «Вояж».
За сутки клип посмотрели более 2,5 миллионов раз – здесь подробнее.