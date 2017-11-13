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Группа «Ленинград» получила премию UK Music Video Awards за клип «Кольщик»

13 ноября 2017 09:57
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Новости России. Клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» стал обладателем премии UK Music Video Awards.

По информации официального сайта премии, видео получило награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты». В роликах-номинантах оценивалось качество исполнения спецэффектов и их роль в работе.

Конкурентами российской группы были работы канадцев Arcade Fire, британцев Royal Blood и француженки Jain.

Группа «Ленинград» получила премию UK Music Video Awards за клип «Кольщик»-1

Источник фото: скриншот из видео

Музыкант Сергей Шнуров, который является лидером группы, прокомментировал победу в соцсетях.

Сергей Шнуров:
Пока «Вояж» рвёт топы, а «Кольщик» стал обладателем награды в номинации «Лучшие визуальные эффекты в видео» премии UK Music Video Awards, мы едем в Краснодар. И передаём привет и поздравления Илье, чего и вам желаем.

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Группа «Ленинград» получила премию UK Music Video Awards за клип «Кольщик»-4

Илья Найшуллер. Фото: instagram.com/naishuller

Режиссером клипа «Кольщик» стал Илья Найшуллер. Ролик был опубликован в середине февраля 2017 года. На YouTube его посмотрели более 15 миллионов раз.

На минувшей неделе тандем Шнуров-Найшуллер опубликовали новое видео на песню «Вояж».

За сутки клип посмотрели более 2,5 миллионов раз – здесь подробнее.

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # Сергей Шнуров # Илья Найшуллер

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