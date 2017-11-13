Группа «Ленинград» получила премию UK Music Video Awards за клип «Кольщик»

По информации официального сайта премии, видео получило награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты». В роликах-номинантах оценивалось качество исполнения спецэффектов и их роль в работе.

Музыкант Сергей Шнуров, который является лидером группы, прокомментировал победу в соцсетях.

Сергей Шнуров:

Пока «Вояж» рвёт топы, а «Кольщик» стал обладателем награды в номинации «Лучшие визуальные эффекты в видео» премии UK Music Video Awards, мы едем в Краснодар. И передаём привет и поздравления Илье, чего и вам желаем.

Читайте также: Лидер группы «ДДТ»: Сейчас жизнь очень тяжёлая у людей, и вот это такое отчаянное, пьяное веселье – оно, наверное, необходимо многим. Поэтому и «Шнур» (подробнее).