Пассажиры решили проверить чистоту сидений в самолёте. Результат проверки их не порадовал
Новости Канады. Пассажиры самолёта протёрли салфетками подголовники трёх сидений и ужаснулись.
Как сообщает Daily Mail, несколько человек захотели проверить, насколько внимательно относятся сотрудники авиакомпании к поддержанию чистоты в салоне самолёта.
Для этого они взяли обычные влажные салфетки и протёрли подголовники трёх сидений одного ряда. Если конкретнее, по одному сиденью у прохода, в центре и у окна.
После получения первых двух результатов было решено снять видео, на кадрах которого показывается процесс протирания третьего подголовника и грязь на салфетках.
Пассажиры рассказали, что подали жалобу в авиакомпанию.
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