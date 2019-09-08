Пассажиры решили проверить чистоту сидений в самолёте. Результат проверки их не порадовал

Как сообщает Daily Mail, несколько человек захотели проверить, насколько внимательно относятся сотрудники авиакомпании к поддержанию чистоты в салоне самолёта.

Для этого они взяли обычные влажные салфетки и протёрли подголовники трёх сидений одного ряда. Если конкретнее, по одному сиденью у прохода, в центре и у окна.

После получения первых двух результатов было решено снять видео, на кадрах которого показывается процесс протирания третьего подголовника и грязь на салфетках.