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Пассажиры решили проверить чистоту сидений в самолёте. Результат проверки их не порадовал

08 сентября 2019 10:13
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Новости Канады. Пассажиры самолёта протёрли салфетками подголовники трёх сидений и ужаснулись.

Как сообщает Daily Mail, несколько человек захотели проверить, насколько внимательно относятся сотрудники авиакомпании к поддержанию чистоты в салоне самолёта.

Пассажиры решили проверить чистоту сидений в самолёте. Результат проверки их не порадовал-1

Фото: NewsFlare

Для этого они взяли обычные влажные салфетки и протёрли подголовники трёх сидений одного ряда. Если конкретнее, по одному сиденью у прохода, в центре и у окна.

После получения первых двух результатов было решено снять видео, на кадрах которого показывается процесс протирания третьего подголовника и грязь на салфетках.

Пассажиры решили проверить чистоту сидений в самолёте. Результат проверки их не порадовал-4

Фото: NewsFlare

Пассажиры рассказали, что подали жалобу в авиакомпанию.

Кстати, о чистоте. Недавно мы рассказывали о том, как быстро очистить серебро.

Достаточно подержать украшение в растворе всего пять минут – подробнее здесь.

# Необычное # калейдоскоп

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