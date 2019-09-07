У страха глаза велики. Весёлая история о массовом психозе и его последствиях. Современный пересказ

Бывает, один сдуру как заведется, так всех окружающих взбаламутит. И тогда всем беда. Такие сказки детям полезно рассказывать, чтобы особенно не поддавались общим порывам. Своей головой пусть учатся думать.

А дело было так. Жили в одной чудесной стране бабушка с внучкой. В хозяйстве были курица и мышка, которые во всём им обеим помогали. Даже за водой ходили всей компанией.

Раз набрали они воды и возвращаются домой. Путь лежал мимо яблоньки, ветки которой гнулись от фруктов. Под деревом о чем-то задумался заяц. И вдруг как-то некстати одно яблоко сорвалось и – бац! – косому промеж ушей. От страха заяц как рванёт с места, да кубарем под ноги идущим. Ой, что там началось! От внезапного испуга у всех случилась неприятность: у кого в голове, у кого – в другом месте, стыдно даже сказать. Пожалуй, каждому это знакомо. Чтобы лучше понять коллективную реакцию наших героев, почитайте на досуге Фрейда. Он предлагает нам несколько типов поведения толпы.

1. Агрессивная толпа – это когда собираются бить или уже бьют.

2. Стяжающая толпа – когда в гипермаркете объявляют «черную пятницу», и люди бросаются к прилавкам хватать побольше и подешевле.

3. Экспрессивная толпа – это вроде фанатов, объединенных общей радостью, необъяснимой любовью к кому-то, или общей печалью.

4. Паническая толпа – когда стихийно спасающиеся от реальной или воображаемой опасности люди несутся абы куда. Как вы догадались, это как раз про наших бабку, внучку, курицу и мышку. Они побросали вёдра и метнулись в дом. О посуде – с чем завтра за водой идти – задумаются позже, когда поостынут. А пока в результате их паники наметился непоправимый ущерб домашнему имуществу: вёдра, само собой, бесхозными валяться не будут. Сопрут. Если у наших земляков хватает ума тащить с улиц каршеринговые самокаты с GPS-слежением, то простые вёдра – и подавно.

…Бабушка сходу приземлилась на лавку, внучка спряталась за спину родственницы, курица залетела на печку, ну а мышка – под печь. И тут начинается самое интересное. Отдышавшись, бабка вдруг заявляет:

– Видели, какой огромный медведь чуть меня не задавил?

Никто, конечно, никаких медведей не видел, потому как в этот страшный миг вообще ничего не видел.

Внучка расплакалась – то ли от пережитого шока, то ли от радости, что осталась жива. Еще бы! Ведь у яблони на неё напал матерый волчище.

Курице и мышке привиделись лиса и кошка соответственно, что никак не умаляло их страданий. После случившегося и у виновника сей истории в душе творилось неладное. Опомнившись только на следующий день в далеком глухом лесу, заяц взмолился, что не пал жертвой четверых охотников с собаками, которые застигли его под яблоней. Он и мысли не мог себе допустить, что это были бабка и компания.

Вот до чего довести может страх одного – всех на уши поставить.

Не дай Бог оказаться в неуправляемой толпе.

Напоминайте об этом детям.

В толпе можно не только вёдра потерять.

Ваш В.Д.