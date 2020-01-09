Что дарить и выращивать? Цветочный гороскоп для каждого знака Зодиака

У каждого представителя знака Зодиака есть цветы, которые ему соответствуют. Знание этих астрологических закономерностей может пригодиться в выборе подарка или помочь с украшением собственного сада.

Многие люди держат дома цветы, даже не задумываясь об их символике. Представьте, как здорово было бы украсить дом цветами, каждый из которых ассоциировался бы с вами или вашими близкими.

Через растения мы можем узнать о своих сильных качествах и сторонах.

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Овен 21 марта – 20 апреля

Цветы для знака Зодиака: жимолость

Люди, рожденные под знаком жимолости, обладают естественным обаянием и грацией, которыми притягивают к себе других. Стойкая уверенность в себе открывает возможности для новых знакомств и помогает в выстраивании отношений с деловыми партнерами. Словно пчелы, которые не могут устоять перед медоносной жимолостью, людям сложно устоять перед вашей энергетикой. Люди под покровительством жимолости сильны и целеустремлены, они легко справляются с любой задачей и ловко находят инновационные решения.

Также к цветам Овна относятся: переступень, мята перечная, лилия тигровая, герань, хмель, бальзамин, алтей розовый.

Телец 21 апреля – 21 мая

Цветы для знака Зодиака: мак

Если мак считается вашим зодиакальным цветком, то вы являетесь ценителем прелестей жизни и любите делиться ими с другими людьми. У вас есть талант к дизайну, вы очень внимательны к деталям и обладаете хорошим чувством стиля, чем привлекаете к себе. Люди с этим цветком-талисманом любят как получать, так и дарить другим что-то приятное. Вы предпочитаете безопасность и комфорт. Люди под знаком мака весьма устойчивы и способны выдержать любую бурю благодаря своему терпению и упрямому характеру.

Также к цветам Тельца относятся: роза, маргаритка, примула, фиалка, коломбина, мальва, росянка.

Близнецы 22 мая – 21 июня

Цветы для знака Зодиака: лаванда

Лаванда говорит о том, что вы всегда пестрите прекрасными идеями и не упускаете возможность поделиться своими мыслями с другими людьми. Вы любите выражаться открыто, легко находите источники вдохновения, крайне продуктивны и креативны в выполнении своей работы, а также обладаете деятельным умом. Иногда вы можете заметить, что вас тянет быть всегда и везде, но в этом и заключается вся прелесть лаванды – она широко распространена, чтобы ее красотой мог наслаждаться каждый.

Еще к цветам Близнецов относятся: адиантум, венерин волос, орхидея, хризантема, сирень, азалия.

Рак 22 июня – 22 июля

Цветы для знака Зодиака: акантус и белые розы

Акантус чувствительное растение, что относится и к знаку Зодиака. Его обладатели проницательны и обладают хорошей интуицией, когда дело касается окружающих людей. Часто оказывают помощь и поддержку другим, легко распознают их тревоги и беспокойства, даже если они пытаются это скрыть. Добры и отзывчивы, способны лечить душевные раны других людей. Знак сильно подвержен влиянию внешних сил. Уютный дом и жизнь в окружении любящих вас людей помогают не поддаваться негативным настроениям.

К цветам Рака можно еще отнести: вьюнок пурпурный, герань, лилии, кувшинчик, лотос, вербена, магнолия крупноцветковая, бутень одуряющий, любой вид белых цветов.

Лев 23 июля – 22 августа

Цветы для знака Зодиака: подсолнечник и бархатцы

Подсолнечник символизирует тепло, открытость и прирожденное лидерство. Уверенность в себе – одно из ваших главных качеств, вы не склонны терзать себя сомнениями, а из любого испытания выйдете победителем. Львам привычно быть в центре внимания, к вам часто обращаются за советом и наставлениями. Являетесь любящим и верным другом, одарены высокими интеллектуальными способностями и часто проявляете благородство.

К цветам Льва также относятся: чистотел, страстоцвет, розмарин, астра, живокость, георгина, гелиотроп.

Дева 24 августа – 22 сентября

Цветы для знака Зодиака: ипомея и лютик

Люди этого знака осмотрительны и склонны к рефлексии. Они тщательно обдумывают и планируют что-то прежде, чем действовать, весьма внимательны и предпочитают раскладывать все по полочкам. Обладают аналитическим складом ума и зорким глазом на детали. Девы любят помогать другим людям и часто пользуются своим организационным навыком, чтобы помочь тем, кто не может взять себя в руки. Они прекрасно «цветут» на клумбе, в которую их посадили, и всегда способны принять правильное и аккуратное решение. Окружающие люди привыкли обращаться к вам за советом и помощью.

Также к цветам Дев относятся: нарцисс, хризантема, астра, вишня.

Весы 23 сентября – 23 октября

Цветы для знака Зодиака: розы с крупными цветками и гиацинтоидес

Его обладатели владеют талантом видеть скрытую природу вещей и способны объяснить это другим. Имея тонкую натуру, пытаются окружить всю свою жизнь чем-то прекрасным. Вас привлекает философия, поэзия и искусство. Вы владеете острым чувством прекрасного и не терпите любые проявления несправедливости и жестокости. Самой большой радостью для Весов является любование природой во время прогулки с семьей или друзьями.

Также к цветам Весов относятся: астра, гортензия, мята перечная, маргаритка

Скорпион 24 октября – 22 ноября

Цветы для знака Зодиака: хризантема и герань

Человек-загадка для других людей: постоянно шокируете даже давних друзей своими непредсказуемыми поступками. Вы предпочитаете прозрачность и честность во всем. Когда складывается мрачная и нездоровая обстановка, вы способны разрядить атмосферу одним лишь своим присутствием. Скорпионы больше склонны сосредотачиваться на собственных мыслях и эмоциях, но в нужный момент всегда готовы протянуть руку помощи ближнему и помочь ему разобраться в собственных чувствах. Весьма любвеобильны и активны, вашим поклонникам нет конца.

Также стоит обратить внимание на: падуб, рудбекия волосистая, губастик красный, вереск, гардению, жимолость, различные кактусы, рододендрон.

Стрелец 23 ноября – 21 декабря

Цветы для знака Зодиака: нарцисс и гвоздика

Нарциссы любят делиться своим философским взглядом на мир с другими и зачастую являются влиятельными люди. Вы прямолинейный, честный, достойный доверия человек, по природе своей мудры и с большим багажом удачи. Вы стараетесь показывать лишь свою сильную сторону – о чувствительной стороне знают немногие. Вы обладаете богатым воображением и любите мечтать о будущем.

Стоит обратить внимание еще на: розовая гвоздика, одуванчик, пион, чертополох, мхи, шалфей, рогоз.

Козерог 22 декабря – 20 января

Цветы для знака Зодиака: гвоздика

У людей со знаком гвоздики прекрасно развит навык организации и наведения порядка. Вы обладаете сильной волей и всегда делитесь своей точкой зрения с другими. Вы прирожденный лидер и люди с радостью последуют за вами. Вы целеустремленный и решительный человек, что и делает вас сильной личностью. Вы не боитесь сложной работы, но делаете все по-своему. Создавая зону комфорта, вы делаете акцент на безопасности.

Также к растениям Козерога можно отнести: плющ, анютины глазки, амарант хвостатый, фиалка, василек, конопля, ракитник венечный, триллиум, камелия.

Водолей 21 января – 18 февраля

Цветы для знака Зодиака: орхидея

Главными качествами этих людей является любопытство и изобретательность. Ваши действия могут казаться противоречивыми, но они являются мотивированными. Вы мечтательный человек и людей привлекает ваш уникальный, пусть иногда и немного эксцентричный, подход к вещам. Вы по-своему смотрите на окружающий мир. Вы прирожденный гуманист, любите разгадывать таинственные истории. У вас хорошо получается ставить и выполнять задачи.

Стоит обратить внимание на: купена, золотарник, аризема, стрелиция, гладиолус, триллиум.

Рыбы 19 февраля – 20 марта

Цветы для знака Зодиака: кувшинчик

Кувшинчик символизирует проницательность. Вода проходит через все цветочные знаки, но в особенности через ваш, усиливая интуитивные способности. Вы иногда слишком легко впитываете мысли и идеи окружающих вас людей. Также на ваше эмоциональное состояние легко влияют чувства других людей. Порой эмоции выходят из-под контроля, но вы можете воспользоваться своими творческими способностями, чтобы вернуться в норму. Вы прирожденный танцор, художник или музыкант. Являетесь отличным собеседником и оратором, вас может тянуть к иностранным языкам.

Дополнительные растения: мхи, мак, ревень, тысячелистник, сирень, орхидея.

Источник: astrologyk.com