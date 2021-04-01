Парень заставляет людей заняться делом, а они ему благодарны. Ведь это его работа

Молодой человек нашёл, вероятно, лучшую работу в мире. Он заставляет людей работать, потому что это – его должностные обязанности. Как сообщает Oddity Central, житель китайского городского округа Синьян Сяо Чжу следит за тем, чтобы люди выполняли свои задачи. Некоторым очень сложно приняться за дело, если за ними никто не приглядывает и не заставляет.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 國產正能量

За последние шесть лет Чжу помог более чем 20 тысячам клиентов. Чаще всего за услугами Сяо обращаются люди в возрасте от 18 до 30 лет. Клиенты просят, чтобы Чжу заставлял их готовиться к экзаменам, ходить в спортзал, устраивать утреннюю пробежку, следить за питанием и так далее. Также Сяо может время от времени проверять, не отлынивают ли люди от работы.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 國產正能量

Чжу признаётся, что его наставления и напоминания не всегда помогают клиентам взять себя в руки. Иногда молодому человеку приходится напоминать своим клиентам что-либо по десять раз на дню. С кем-то можно связываться только при помощи текстовых сообщений, а кто-то предпочитает звонки – это оговаривается заранее.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 國產正能量

По словам Сяо, хотя его работа может показаться простой, он тратит на неё по 15 часов в сутки и приходится быть очень пунктуальным. О финансовой стороне парень предпочёл не рассказывать. Зато Чжу с радостью говорит о том, что нет ничего лучше, чем когда его подопечные благополучно справляются со своими задачами.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 國產正能量