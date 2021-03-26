Мужчина разлучает влюблённых ради благого дела. И это бизнес, который приносит в дома счастье
Простить измену способен далеко не каждый человек. Однако есть женщины, которые готовы заплатить большие деньги, чтобы вернуть мужа в семью. Именно этим и занимается бизнесмен, у которого пока что нет конкурентов.
Как сообщает Oddity Central, 31-летний «эмоциональный консультант» Сяо Шэн из Китая около шести лет назад основал компанию, в которой сейчас работают восемь человек и он сам. Чтобы нанять Шэна, нужно серьёзно потратиться, средний контракт обходится клиенту в 23 тысячи долларов.
Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video
В качестве примера Сяо привёл реальный заказ, который был сделан осенью 2020 года. За помощью обратилась женщина, муж которой изменял ей с молодой девушкой. Шэн взялся за это дело и под видом организатора отпуска устроил для заказчицы и её супруга внеплановый десятидневный отпуск.
Пока супруги наслаждались обществом друг друга, команда Сяо не теряла времени. Они выяснили, где бывает любовница мужчины, затем устроили ей встречу с незнакомцем, который помог сделать компрометирующие фотографии. Позже эти снимки были анонимно отправлены мужу заказчицы вместе с письмом, в котором говорилась, что любовница мужчины приятно проводит время не только с ним.
Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video
Когда отпуск закончился, и семейная пара вернулась домой, мужчина прекратил отношения с молодой девушкой, так и не узнав, что всё было подстроено. Заказчица была настолько довольна результатом, что в качестве премии заплатила Шэну ещё 30 тысяч долларов.
Команда Сяо в основном использует какие-нибудь интересные способы для выполнения своей задачи. Они нередко нанимают актёров, чтобы те убедили девушек поцеловать их. Далее делаются компрометирующие фото и отправляются мужу заказчицы.
Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video
Также против женщин могут использоваться их собственные слабости или секреты. Однако если ни один из творческих способов не срабатывает, кто-нибудь из сотрудников Шэна просто подходит к девушке и пробует убедить её, что отношения с женатым мужчиной – не лучшая идея.
Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video
По информации ресурса page.om.qq.com, у Сяо, который раньше работал обычным гидом, были самые разные случаи. Например, однажды к нему пришла 24-летняя девушка, которая боялась, что парень ей изменяет. Команда Шэна провела расследование и выяснила, что молодой человек верен своей избраннице. В свободное время он играет в игры в компании друзей. И с ними же, а не с другой девушкой, парень разговаривает по телефону до поздней ночи.
Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video
В другом случае за помощью обратилась девушка, которая на себя тратила не более 230 долларов в месяц, а на парня – более полутора тысяч долларов. Девушке приходилось брать ради этого кредиты. Сяо почти сразу понял, в чём дело. Расследование подтвердило его догадку – молодой человек просто выкачивал из девушки деньги. Шэн рассказал об этом заказчице, но та отказалась поверить и заявила, что он плохой специалист.
Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video
Напоследок Сяо вспомнил один из самых смешных случаев. Обычно мужчина берёт деньги за консультацию, но в этот раз сделал исключение. К нему обратилась пятиклассница и сказала, что мальчик, который ей нравится, проявляет симпатию к другой девочке. Но протяжении десяти минут мужчина с невозмутимым лицом разговаривал со школьницей. Шэн посоветовал девочке старательно учиться, он предположил, что так она сможет заинтересовать того самого мальчика.
Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который работает, но ничего не делает. И его услуги оказались настолько всотребованы, что про молодого человека даже сняли сериал (подробнее здесь).