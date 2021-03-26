Мужчина разлучает влюблённых ради благого дела. И это бизнес, который приносит в дома счастье

Простить измену способен далеко не каждый человек. Однако есть женщины, которые готовы заплатить большие деньги, чтобы вернуть мужа в семью. Именно этим и занимается бизнесмен, у которого пока что нет конкурентов. Как сообщает Oddity Central, 31-летний «эмоциональный консультант» Сяо Шэн из Китая около шести лет назад основал компанию, в которой сейчас работают восемь человек и он сам. Чтобы нанять Шэна, нужно серьёзно потратиться, средний контракт обходится клиенту в 23 тысячи долларов.

Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video

В качестве примера Сяо привёл реальный заказ, который был сделан осенью 2020 года. За помощью обратилась женщина, муж которой изменял ей с молодой девушкой. Шэн взялся за это дело и под видом организатора отпуска устроил для заказчицы и её супруга внеплановый десятидневный отпуск. Пока супруги наслаждались обществом друг друга, команда Сяо не теряла времени. Они выяснили, где бывает любовница мужчины, затем устроили ей встречу с незнакомцем, который помог сделать компрометирующие фотографии. Позже эти снимки были анонимно отправлены мужу заказчицы вместе с письмом, в котором говорилась, что любовница мужчины приятно проводит время не только с ним.

Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video

Когда отпуск закончился, и семейная пара вернулась домой, мужчина прекратил отношения с молодой девушкой, так и не узнав, что всё было подстроено. Заказчица была настолько довольна результатом, что в качестве премии заплатила Шэну ещё 30 тысяч долларов. Команда Сяо в основном использует какие-нибудь интересные способы для выполнения своей задачи. Они нередко нанимают актёров, чтобы те убедили девушек поцеловать их. Далее делаются компрометирующие фото и отправляются мужу заказчицы.

Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video

Также против женщин могут использоваться их собственные слабости или секреты. Однако если ни один из творческих способов не срабатывает, кто-нибудь из сотрудников Шэна просто подходит к девушке и пробует убедить её, что отношения с женатым мужчиной – не лучшая идея.

Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video

По информации ресурса page.om.qq.com, у Сяо, который раньше работал обычным гидом, были самые разные случаи. Например, однажды к нему пришла 24-летняя девушка, которая боялась, что парень ей изменяет. Команда Шэна провела расследование и выяснила, что молодой человек верен своей избраннице. В свободное время он играет в игры в компании друзей. И с ними же, а не с другой девушкой, парень разговаривает по телефону до поздней ночи.

Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video

В другом случае за помощью обратилась девушка, которая на себя тратила не более 230 долларов в месяц, а на парня – более полутора тысяч долларов. Девушке приходилось брать ради этого кредиты. Сяо почти сразу понял, в чём дело. Расследование подтвердило его догадку – молодой человек просто выкачивал из девушки деньги. Шэн рассказал об этом заказчице, но та отказалась поверить и заявила, что он плохой специалист.

Фото: скриншот из видео канала «中国人的一天» на платформе Tencent Video