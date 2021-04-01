Данные для генеалогического древа: где взять?

Каждая семья уникальна. Сегодня белорусы все чаще интересуются историей своей семьи, создавая генеалогические древа. Но что для этого нужно и как начать собственное исследование? Дмитрий Яцевич, директор Национального исторического архива Беларуси:

Вам необходимо собрать первоначальные поисковые сведения – это имена, фамилии, отчества ваших предков, даты и места их рождения. Если таких сведений под рукой нет, то вам необходимо обратиться к наиболее пожилым членам вашей семьи, вашим родственникам, возможно даже для сбора подобной информации необходимо будет посетить места захоронения ваших предков.

Протяженность стеллажей в архиве – 11,5 километров. Количество дел перевалило за миллион. Национальный исторический архив Беларуси является крупнейшим не только в нашей стране, но и в странах Восточной Европы.

Дмитрий Яцевич:

Существуют основные генеалогические источники, которыми пользуются все исследователи. Это метрические книги, в которые записывали все записи о нынешнем виде гражданского состояния: записи о рождении, о смерти лиц, проживавших на определенной территории, их бракосочетании. Это материалы, ревизские сказки, материалы переписи населения за определенные годы. Это такие дела, в которых указывается полностью состав семьи на момент проведения переписи с указанием возраста детей и родителей.

Глубина поиска зависит не только от вашего желания, но и от сохранности документов. Архив хранит документы с конца XIV века по 1917 год. Поэтому выявленные семейные линии ограничены временем и уцелевшими данными. Дмитрий Яцевич:

Очень важно иметь и дополнительную информацию. Информацию о братьях, сестрах, о вероисповедании ваших предков, их сословные принадлежности, места прохождения службы, наличие каких-то семейных легенд о происхождении рода – это все важно и поможет в исследовании уйти от ложных путей.

Помочь в составлении вашего семейного древа могут сотрудники архива. Процедура платная, но собственное исследование, когда по крупицам собираешь историю семьи, всегда захватывает. Дмитрий Яцевич:

Чтобы почитать этот текст и выискивать здесь сведения о ваших предках, вы должны еще понимать немножко латынь.

Генеалогический бум наступил. Запросов на такие исследования так много, что прием заявок будет возобновлен лишь в январе 2022 года. А для проведения исследования нужен лишь паспорт. После скрупулезной работы над летописью семьи выдается справка, заверенная печатью архива. Дмитрий Яцевич:

Имея подробные записи в этой справке, гражданину не составит большого труда составить собственное генеалогическое древо в виде схемы и оформить ее в зависимости от своих художественных предпочтений.