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Как цвет стен и расположение кровати влияют на сон?

01 апреля 2021 12:57
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Плохо спите, но не знаете причину? Возможно, проблема в обстановке вашей спальни. Специалист по домашнему декору Ксандер Шринан дал девять советов по проектированию спальни для улучшения качества сна, сообщает Daily Mail.

Никогда не ставьте кровать рядом с дверью или под окном

Расположение вашей кровати может оказать большое влияние на сон. Если вы поставите кровать рядом с дверью или окном, то, вероятнее всего, вас будут постоянно будить – будь то шум на улице или топот соседей по квартире.

Создайте эффект кокона, покрасив стены и потолок в один цвет

Как цвет стен и расположение кровати влияют на сон?-1

Фото: pixabay.com

Тренд сезона в интерьере – стены и потолок одного цвета. Это не только создаст эффект уютного кокона, но еще и поможет визуально увеличить пространство.

Приберитесь в комнате перед сном

Беспорядок в доме – беспорядок в голове.  Постарайтесь перед сном навести порядок в комнате. Убранное пространство вызывает чувство уюта и снижает уровень беспокойства.

Отдавайте предпочтение синей цветовой гамме

Как цвет стен и расположение кровати влияют на сон?-4

Фото: pixabay.com

Считается, что синий цвет успокаивает, поэтому его так часто используют в интерьере. Если вы не уверены, какой оттенок синего выбрать, отдайте предпочтение холодным и спокойным тонам, так как яркий цвет может излишне стимулировать нервную систему.

Выбирайте постельное белье из натуральных тканей

Как цвет стен и расположение кровати влияют на сон?-7

Фото: pixabay.com

Когда мы спим, температура тела понижается. Поэтому рекомендуется выбирать постельное белье из мягких дышащих тканей, как хлопок или лен, чтобы не нарушать естественную терморегуляцию.

Никакого телефона в спальне

Как цвет стен и расположение кровати влияют на сон?-10

Фото: pexels.com

Не пользуйтесь телефоном или ноутбуком за час или два до сна. Синий свет, излучаемый этими устройствами, негативно влияет на сон. Даже если вы включите фильтр синего света на вашем устройстве, излишняя информация может негативно сказаться на качестве сна. Поэтому постарайтесь отложить телефон подальше.

Повесьте плотные темные шторы

Как цвет стен и расположение кровати влияют на сон?-13

Фото: pexels.com

Плотные шторы не только помогут вам избавиться от яркого утреннего света летом, но и утеплят комнату зимой. Поэтому не пожалейте денег и купите хорошие плотные темные шторы.

Про другие способы избавиться от бессонницы читайте здесь.

# Сон # калейдоскоп

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