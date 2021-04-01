Испачкали любимую рубашку? Не спешите выбрасывать! Вот советы, как легко избавиться от пятен

Жизнь непредсказуема! Вы наслаждаетесь бокалом вина или чашкой кофе – и вот уже пятно на любимой белой рубашке. Художественные проекты, приготовление пищи, игры с любимым питомцем – все это неизбежно оставит следы на вашей одежде. Но не стоит отчаиваться и выбрасывать вещи. Вот вам несколько советов экспертов, которые помогут справиться даже с самыми сложными пятнами, и вам не придется бояться испачкаться! Кофейные пятна

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Если вы пьете кофе каждый день, то вам точно знакома эта проблема. Но не волнуйтесь – эти коричневые пятна не приговор. Немедленно промокните пятно влажной салфеткой или водой. Затем смешайте теплую воду, средство для мытья посуды и белый уксус и используйте чистую белую ткань, чтобы промокнуть пятно раствором. Таким способом можно удалить кофейные пятна даже с ковра. Винные пятна

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Некоторые специалисты по уборке уверяют: чтобы убрать красные пятна, например, от вина, томатов или сока, необходимо смешать равные части перекиси водорода и средства для мытья посуды. Масляные и жирные пятна

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Любой, кто капал соусом для салата на свою любимую рубашку, знает, как трудно бывает избавиться от жирных пятен на одежде. Чтобы они впоследствии исчезли при стирке, сразу же нужно присыпать пятно чем-то вроде пищевой соды, крахмала или детской присыпки, чтобы порошок впитал в себя весь жир. Пятна крови Ободранные колени, кровь из носа, царапины от бритья – и так неприятно, еще и запачкали любимую футболку! Здесь самое главное – действовать сразу, так как засохшую кровь отстирать труднее. Замочите пятно на пять-десять минут в смеси из одной чашки белого уксуса и двух чашек теплой воды, а затем постирайте вещь в стиральной машинке. Пятна от краски

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Действуйте быстро! Как только краска на водной основе высохнет, вряд ли вы уже сможете отстирать пятно. Поэтому сразу же промойте пятно под теплой водой, а затем постирайте вещь как обычно. Если же пятно от лака или краски на маслянистой основе, то промокните пятно растворителем для краски или скипидаром, потом промойте, обработайте пятновыводителем и затем уже постирайте. Чернильные пятна

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Ваш ребенок что-то «случайно» нарисовал на рукаве рубашки или джинсах, или ручка в кармане протекла? У нас есть для вас спасение. Помогут белая зубная паста или старый добрый спирт – просто намочите ватный диск и потрите пятно. Пятна от косметических средств

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