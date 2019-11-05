Парень три года не пил алкоголь и показал, как изменился. Да так, что люди из старой жизни его не узнают

Парень три года не употреблял алкоголь и показал, как смог измениться и наладить жизнь. Как сообщает издание Bored Panda, одной из полезных вещей в работе над собой является возможность документировать свои изменения. Парень по имени Кенни раньше имел алкогольную зависимость. Последние три года молодой человек фотографирует свои успехи на пути к трезвому образу жизни. Хотя изменения были заметны даже спустя месяц, не говоря уже о трех годах без алкоголя.

24 часа без алкоголя. Фото: boredpanda.com

«Я сфотографировал себя в тот день, когда я решил стать на путь трезвости и не выпивать хотя бы 24 часа. Мне было так плохо, я выглядел плохо, я хотел сфотографировать свое состояние, чтобы не забыть». Кенни справился с задачей – вернул себе вкус к жизни, восстановил здоровье и открыл новые черты своего характера.

Месяц без алкоголя. Фото: boredpanda.com

Сейчас Кенни – 37 лет. Он работает инженером на железной дороге. Парень регулярно делал фото. Уже спустя год он сделал коллаж из снимка в первый день трезвости и спустя 12 месяцев и назвал его «Прогрессия трезвости». Он опубликовал фото в соцсетях и не ожидал, что ему напишет столько людей. Они спрашивали, как помочь себе или члену своей семьи, как он смог остановиться и поздравляли с трансформацией.

Полгода без алкоголя. Фото: boredpanda.com

Прошло три года, но Кенни продолжает делать снимки, но уже раз в год. За время эксперимента парень потерял 34 килограмма.

Год без алкоголя. Фото: boredpanda.com

Кенни рассказал, что начал выпивать в колледже. Однажды он обнаружил, что не может контролировать количество выпитого. Бывало, что парень пил каждый день и терял сознание от алкоголя. «Я знал, что у меня проблема, но я не знал, что делать. Я иногда стоял в ванной, смотрел на себя в зеркало и просто хотел быть трезвым».

2 года без алкоголя. Фото: boredpanda.com

Кенни обратился за помощью специалистов. Он стал ходить в группу, это помогло ему бросить пить. «Это полная перестройка жизни. Это заставило меня взглянуть на то, что я чувствовал по отношению к другим людям, навести порядок в моей жизни. Все, что я хотел сделать, это бросить пить. Я понятия не имел, что получу совершенно новую жизнь, полную радости, счастья и свободы. Самое сложное в том, чтобы избегать понятия «почивать на лаврах», удовлетворяться и возвращаться к своему старому образу жизни».

Три года трезвости. Фото: boredpanda.com