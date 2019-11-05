Что изменить, чтобы крепко спать? Дешёвые и простые способы улучшить свой сон

После тяжелого дня нет ничего лучше, чем вернуться домой, принять душ и улечься на свою кровать. Но иногда из-за усталости появляется бессонница. Поэтому издание Buzzfeed собрало простые способы, которые помогут вам улучшить свой сон. Определите, сколько часов сна вам на самом деле нужно каждую ночь – наиболее распространены рекомендации про восемь часов, но каждый организм индивидуален. Некоторые люди могут отлично себя чувствовать всего после пяти часов сна, а другим нужно семь-восемь (иногда даже девять).

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Установите свой режим сна, который будет подходить вам, вашим привычкам и предпочтениям. Желательно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день, включая выходные. Температуре в вашей спальне лучше быть около 18-19 градусов Цельсия. Можно спать с включенным вентилятором, чтобы чувствовать прохладу. Также от него исходит белый шум, который перекроет любые отвлекающие фоновые звуки, чтобы вы могли действительно расслабиться. Если белый шум мешает, попробуйте использовать беруши, чтобы полностью заблокировать любые звуки. Приблизительно за час до сна выключите ваши самые яркие лампы и вместо этого включите приглушенный теплый свет от ночника или гирлянды. Это даст сигнал вашему телу, что пора спать.

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И (внимание, сейчас будет сложно) выключите телевизор, закройте ноутбук и отложите телефон. Если вы используете свой смартфон в качестве будильника, попробуйте поставить его на зарядку в другой комнате и используйте настоящий будильник. Таким образом, вы будете свободны от искушения полистать ленту после того, как легли под одеяло. Когда приходит время ложиться спать, сделайте так, чтобы в вашей комнате было как можно более темно. Маска для сна тоже сгодится. Найдите подушку, которая лучше всего подойдет для тех положений сна, которые вам нравятся. Это поможет чувствовать себя более комфортно всю ночь напролет (и не просыпаться со шейными или головными болями). Если вы страдаете от хронической боли, постарайтесь спать в таком положении, которое минимизирует ее.

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Добавьте в комнату запах, который заставляет вас чувствовать себя счастливым и расслабленным. Любой запах, который помогает вам расслабиться, может помочь вам быстрее заснуть. Это может быть распылитель и ароматическая свеча. То, что вы держите в своей спальне, не должно вызывать у вас даже минимальное количество неприятных ощущений. Мысли о вашей спальне должны помогать вам расслабиться. Уберите беспорядок на комоде или спрячьте плюшевую игрушку, которую вам подарил человек, с которым вы не общаетесь, а она все еще сидит в углу.

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Не используйте постельное белье, которое не очень удобное – царапается, парит или скатывается. Замените его на удобные комплекты из натуральных материалов, чтобы вы могли спать как можно лучше. Если вы спите на двуспальной кровати с кем-то, то обменяйте огромное одеяло на два односпальных, чтобы раз и навсегда завершить его перетягивание.

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