«Девушка XXI века должна уметь всё делать». История успеха белоруски, которая учится в Академии авиации Беларуси

«Такие девушки как звезды» – про нашу героиню, Ксению Кудласевич. В небо она влюбилась еще во втором классе, когда летела на оздоровление в Великобританию по чернобыльской программе.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ты родом с Полесья – колоритный край. Наверное, полноценная хозяйка, все умеешь? Ксения Кудласевич, курсант Белорусской государственной Академии авиации:

Ну, да, у бабушки все было. Я считаю, что девушка XXI века должна уметь все делать.

Стать супервумен помогли гены. В родном Давид-Городке была авиационная часть, где старшим диспетчером трудился отец. Дочка частенько бывала на погранзаставах, научилась разбирать автомат, мечтала о форме и военной академии. Но, увы, в 2018-м для девушек не оказалась вакантных мест. Тогда и поманило небо. Рискнула поступить на факультет гражданской авиации – и сегодня первая в рейтингах. Хрупкая леди ломает стереотипы и выдерживает мужскую конкуренцию.

Дмитрий Беляев, преподаватель, председатель цикловой комиссии СА и РЭО:

Благодаря высоким показателям в учебе, участии в учебно-исследовательской работе Ксении был предложен перевод с контрактной формы обучения на бюджетную. Мы видим, как человек развивается. Как известно, победа в небе куется на земле. В кабине пилота курсант Кудласевич знает в лицо все тумблеры и индикаторы. Скоро будет обслуживать взлетно-посадочную полосу. В ее руках здоровье техники и безопасность людей. Авиация не прощает ошибок.

Ксения Кудласевич:

Изучаем кабину вертолета Ми-8. Очень интересно, я вообще считаю, что виртуальная реальность – это будущее авиации. В чем преимущество нашего образования? Это в том, что у нас очень много практики. Мы сдаем экзамен на получение квалификации электромонтер 4-го разряда, мы сможем провести проводку дома и починить розетку.

Быть птицей высокого полета по духу, ведь даже по гороскопу она стихия воздуха – знак Зодиака Близнецы, только в облаках Ксения не витает. Свои мечты она переводит в цели.

Так было и с парашютом. В свои 19 она уже трижды покоряла высоту. 7 месяцев обучения в аэроклубе при ДОСААФ и первый прыжок с АН-2 не забыть никогда. Ксения Кудласевич:

Свободное падение – это неописуемые чувства, открываются такие горизонты. Я просто не могу это описать словами, насколько это было прекрасно. И тогда действительно понимаю, что какие-то проблемы в жизни – это такие мелочи.

После этого градус только поднялся, и Ксения загорелась вертолетным спортом. На одном из зачетов посреди тучи книг снизошел он – будущий пилот Максим Соколовский. С ним впервые воспарили над Минском, и желание пересесть за штурвал стало еще сильнее. Но первым делом самолеты.

Анастасия Макеева:

Бывает такое, что не разобралась с материалом, звонишь Максиму Соколовскому и говоришь: «Помоги мне, пожалуйста». Ксения Кудласевич:

Ну да, к Максиму Соколовскому обязательно. И у меня есть еще один вариант: я очень люблю посещать Национальную библиотеку.

Анастасия Макеева:

Есть такая розовая мечта, что он будет главным пилотом, а ты вторым? Ксения Кудласевич:

Я думаю, что в семье должен быть один пилот. Теперь у курсанта Кудласевич 2 талисмана: браслет от любимого и брошка-самолетик, которую она купила за первый гонорар, когда подрабатывала в музее авиационной техники на Боровой. Летом небесная ласточка вылетит из Академии авиации, но это только старт. В ближайшей перспективе отточить английский и полетать на воздушном шаре. Ксения Кудласевич:

Планирую поступать дальше. Как говорится, век живи – век учись. И я планирую продолжать совершенствовать свои знания, потому что считаю, что авиация не стоит на месте. В свободное время люблю почитать такую мотивирующую и современную литературу таких писателей, как Джон Максвелл, Стив Джобс.