Женщина оставила дверь открытой и позволила сыну играть на полу. Это оказалось очень рискованной затеей

Женщина лежала на полу возле сына, который играл с игрушками. Но появление незваного гостя мигом изменило расслабленную атмосферу в доме. Как сообщает Daily Mail, годовалый житель столицы Таиланда по имени Нонг находился у себя дома на полу и играл с игрушечным котом. На улице было жарко, поэтому все двери были распахнуты настежь.

Фото: Viral Press

В какой-то момент к ребёнку целеустремлённо поползла 30-сантиметровая вьетнамская сколопендра. В большинстве случаев их укус не смертелен для человека, но вызывает сильную боль. А если возникнет аллергическая реакция, то последствия могут быть очень серьёзными.

Фото: Viral Press

К счастью для Нонга, в этот момент его мама как раз решила проверить, как у сына дела. Женщина мгновенно заметила насекомое, взяла ребёнка на руки и отодвинулась от сколопендры. Почти сразу подоспела и бабушка мальчика, она поймала насекомое в чашку и вынесла его на улицу.

Фото: Viral Press