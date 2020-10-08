Парень сделал доброе дело и не придал этому особого значения. Однако теперь он не только знаменит, но и богат
Женщина с тремя детьми попала в неловкую ситуацию и едва сдержала слёзы. Оказалось, плакать было не нужно, ведь рыцарский дух всё ещё жив.
Бриттани Рид рассказала об этом случае на своей странице в Facebook. Женщина живёт в американском штате Огайо вместе с мужем и детьми. В один из вечеров Рид шла домой после футбольной тренировки. Вместе с ней были двое сыновей и дочь.
Фото: facebook.com/brittany.reed.733
Ребята очень устали. Сначала 4-летний мальчик начал плакать. Затем, узнав, что на ужин будет картошка, пустилась в слёзы 7-летняя дочь. Не зная, как ещё можно успокоить детей, Бриттани вздохнула и объявила, что план изменился – они идут в МакДональдс.
Пока семья добиралась до ресторана, дочь и сыновья американки нашли ещё несколько поводов для слёз. В итоге Рид была вымотана едва ли не до изнеможения. Сделав заказ, женщина похлопала себя по карманам и обнаружила, что забыла кошелёк дома. Теперь уже и у неё нервы были на пределе.
Фото: facebook.com/brittany.reed.733
Рид извинилась и попросила молодого человека, который оформлял заказ, отменить его. Однако работник заведения попросил женщину подождать и сам оплатил ужин семье. Бриттани была благодарна и заверила работника, что вернёт ему деньги. Парень отказывался и говорил, что женщина может этого не делать.
Пока молодой человек оплачивал заказ, американка сфотографировала его и спросила имя. Работник ответил, что его зовут Уайатт Джонс. Также во время разговора парень упомянул, что он подрабатывает ради покупки автомобиля.
Фото: facebook.com/brittany.reed.733
Вернувшись домой, Рид рассказала обо всём мужу. Мужчина был впечатлён поступком молодого человека. Супруги не только вернули ему деньги за ужин, но и организовали сбор средств, чтобы отзывчивый парень смог исполнить своё желание и купить автомобиль. Вскоре им удалось собрать 35 тысяч долларов.
Кстати, ранее мы рассказывали о другом случае, который возвращает веру в людей. Героиней этой истории стала одинокая мать, работающая официанткой (здесь подробнее).