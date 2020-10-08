Парень сделал доброе дело и не придал этому особого значения. Однако теперь он не только знаменит, но и богат

Женщина с тремя детьми попала в неловкую ситуацию и едва сдержала слёзы. Оказалось, плакать было не нужно, ведь рыцарский дух всё ещё жив. Бриттани Рид рассказала об этом случае на своей странице в Facebook. Женщина живёт в американском штате Огайо вместе с мужем и детьми. В один из вечеров Рид шла домой после футбольной тренировки. Вместе с ней были двое сыновей и дочь.

Фото: facebook.com/brittany.reed.733

Ребята очень устали. Сначала 4-летний мальчик начал плакать. Затем, узнав, что на ужин будет картошка, пустилась в слёзы 7-летняя дочь. Не зная, как ещё можно успокоить детей, Бриттани вздохнула и объявила, что план изменился – они идут в МакДональдс. Пока семья добиралась до ресторана, дочь и сыновья американки нашли ещё несколько поводов для слёз. В итоге Рид была вымотана едва ли не до изнеможения. Сделав заказ, женщина похлопала себя по карманам и обнаружила, что забыла кошелёк дома. Теперь уже и у неё нервы были на пределе.

Фото: facebook.com/brittany.reed.733

Рид извинилась и попросила молодого человека, который оформлял заказ, отменить его. Однако работник заведения попросил женщину подождать и сам оплатил ужин семье. Бриттани была благодарна и заверила работника, что вернёт ему деньги. Парень отказывался и говорил, что женщина может этого не делать. Пока молодой человек оплачивал заказ, американка сфотографировала его и спросила имя. Работник ответил, что его зовут Уайатт Джонс. Также во время разговора парень упомянул, что он подрабатывает ради покупки автомобиля.

Фото: facebook.com/brittany.reed.733