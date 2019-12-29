Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые

Одинокая мать работает на двух работах, чтобы прокормить себя и сына. За несколько дней до Рождества она получила огромные чаевые. Как сообщается на сайте Moms.com, молодая мать Дэрил Коллетт в будние дни работает в банке, а по выходным – в ресторане. В декабре женщина была вынуждена взять недельный перерыв, чтобы ухаживать за заболевшим 3-летним сыном.

Фото: facebook.com/daryl.maldonado.1

Дэрил понимала, что из-за пропуска её зарплата будет ощутимо меньше и волновалась о том, как будет жить до следующей зарплаты. К счастью для Коллетт, её волнение оказалось напрасным. За несколько дней до Рождества группа людей заказала столик в ресторане, где работала Дэрил. Эти люди хотели, чтобы именно она обслужила их. Женщина немного удивилась, поскольку не знала человека, на чьё имя был забронирован стол.

Фото: facebook.com/daryl.maldonado.1

Когда компания пришла, Коллетт узнала двух женщин. Одной из них была коллега Дэрил, работавшая в том же банке. Женщина спросила у знакомой, по какому поводу они собрались, на что получила загадочный ответ: «О, скоро ты сама увидишь». После вечеринки Дэрил обнаружила, что ей оставили целую тысячу долларов чаевых. Женщина была изумлена и очень благодарна. Позже на своей странице в Facebook Коллетт написала, что никогда не забудет это Рождество.

Фото: facebook.com/OleChobys