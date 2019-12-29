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Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые

29 декабря 2019 13:28
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Одинокая мать работает на двух работах, чтобы прокормить себя и сына. За несколько дней до Рождества она получила огромные чаевые. 

Как сообщается на сайте Moms.com, молодая мать Дэрил Коллетт в будние дни работает в банке, а по выходным – в ресторане. В декабре женщина была вынуждена взять недельный перерыв, чтобы ухаживать за заболевшим 3-летним сыном. 

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые -1

Фото: facebook.com/daryl.maldonado.1 

Дэрил понимала, что из-за пропуска её зарплата будет ощутимо меньше и волновалась о том, как будет жить до следующей зарплаты. К счастью для Коллетт, её волнение оказалось напрасным. 

За несколько дней до Рождества группа людей заказала столик в ресторане, где работала Дэрил. Эти люди хотели, чтобы именно она обслужила их. Женщина немного удивилась, поскольку не знала человека, на чьё имя был забронирован стол. 

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые -4

Фото: facebook.com/daryl.maldonado.1 

Когда компания пришла, Коллетт узнала двух женщин. Одной из них была коллега Дэрил, работавшая в том же банке. Женщина спросила у знакомой, по какому поводу они собрались, на что получила загадочный ответ: «О, скоро ты сама увидишь». 

После вечеринки Дэрил обнаружила, что ей оставили целую тысячу долларов чаевых. Женщина была изумлена и очень благодарна. Позже на своей странице в Facebook Коллетт написала, что никогда не забудет это Рождество. 

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые -7

Фото: facebook.com/OleChobys 

Несколько недель назад мы рассказывали о молодом человеке, который помог детям почувствовать дух Рождества.

Действия юноши не остались незамеченными – подробнее здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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