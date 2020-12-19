Прямой эфир

Парень сделал девушке дорогой подарок. Но этот поступок довёл молодого человека до слёз

19 декабря 2020 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодой человек встречался с девушкой и захотел впечатлить её дорогим подарком. Но результат довёл парня до слёз.

Как сообщает RedChili21, в китайской соцсети Douyin набрал популярность 24-секундный ролик про безутешного юношу, который пришёл в магазин, жалуется продавцу и плачет. А сотрудник магазина похлопывает клиента по плечу и пытается его утешить.

Парень сделал девушке дорогой подарок. Но этот поступок довёл молодого человека до слёз-1

Фото: redchili21.com 

Посетитель рассказал, что встречался с девушкой. У них всё было хорошо, поэтому молодой человек захотел подарить ей смартфон. Юноша приобрёл устройство в рассрочку на 12 месяцев и вручил его своей возлюбленной. Однако едва парень успел заплатить первый взнос, как девушка ушла.

Парень сделал девушке дорогой подарок. Но этот поступок довёл молодого человека до слёз-4

Фото: redchili21.com 

После этих слов парень разрыдался. Работник магазина, похоже, был смущён поведением молодого человека, но попытался его успокоить, говорил что-то утешительное и похлопывал по плечу.

Парень сделал девушке дорогой подарок. Но этот поступок довёл молодого человека до слёз-7

Фото: redchili21.com 

Наконец, посетитель смог совладать с собой, заявил, что хочет вернуть телефон, и спросил, сможет ли он получить назад свои деньги. На этом история обрывается, поэтому неясно, чем всё закончилось.

Ранее мы рассказывали о девушке, которая рассталась с парнем из-за плюшевого медведя. И вы окажетесь на её стороне, узнав всю историю (здесь подробности).

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Роза, смотри, какой парень, красавец». Как известный актёр Янковский познакомился со своей женой?
18 декабря 2020 17:51

«Роза, смотри, какой парень, красавец». Как известный актёр Янковский познакомился со своей женой?

Ёлочные украшения времён СССР и открытки тех лет. Выставка редких игрушек проходит в Минске
18 декабря 2020 10:10

Ёлочные украшения времён СССР и открытки тех лет. Выставка редких игрушек проходит в Минске

Стиль принцессы Дианы. Какими образами она восхищала своих поклонников?
17 декабря 2020 14:07

Стиль принцессы Дианы. Какими образами она восхищала своих поклонников?