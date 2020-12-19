Парень сделал девушке дорогой подарок. Но этот поступок довёл молодого человека до слёз

Молодой человек встречался с девушкой и захотел впечатлить её дорогим подарком. Но результат довёл парня до слёз.

Как сообщает RedChili21, в китайской соцсети Douyin набрал популярность 24-секундный ролик про безутешного юношу, который пришёл в магазин, жалуется продавцу и плачет. А сотрудник магазина похлопывает клиента по плечу и пытается его утешить.