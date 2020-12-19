Парень сделал девушке дорогой подарок. Но этот поступок довёл молодого человека до слёз
Молодой человек встречался с девушкой и захотел впечатлить её дорогим подарком. Но результат довёл парня до слёз.
Как сообщает RedChili21, в китайской соцсети Douyin набрал популярность 24-секундный ролик про безутешного юношу, который пришёл в магазин, жалуется продавцу и плачет. А сотрудник магазина похлопывает клиента по плечу и пытается его утешить.
Посетитель рассказал, что встречался с девушкой. У них всё было хорошо, поэтому молодой человек захотел подарить ей смартфон. Юноша приобрёл устройство в рассрочку на 12 месяцев и вручил его своей возлюбленной. Однако едва парень успел заплатить первый взнос, как девушка ушла.
После этих слов парень разрыдался. Работник магазина, похоже, был смущён поведением молодого человека, но попытался его успокоить, говорил что-то утешительное и похлопывал по плечу.
Наконец, посетитель смог совладать с собой, заявил, что хочет вернуть телефон, и спросил, сможет ли он получить назад свои деньги. На этом история обрывается, поэтому неясно, чем всё закончилось.
Ранее мы рассказывали о девушке, которая рассталась с парнем из-за плюшевого медведя. И вы окажетесь на её стороне, узнав всю историю (здесь подробности).