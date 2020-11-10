Парень решил узнать, из чего делают ванильный ароматизатор. Это была одна из самых серьёзных ошибок в его жизни
Молодой человек захотел узнать, как создаётся его любимый ванильный вкус. Но правда оказалась слишком страшной.
Пользователь TikTok под ником Sloowmoee выяснил, что ароматизатор можно сделать из бобровой струи (кастореума). При помощи этого гормона зверьки метят свою территорию и привлекают особей противоположного пола.
Фото: instagram.com/gid_tenerife
Поскольку бобры питаются множеством лекарственных растений, этот гормон имеет мускусно-дегтярный аромат. Кроме того, кастореум не выводится из организма с продуктами выделения, а накапливается в грушевидных мешочках. Поэтому люди начали применять бобровую струю в парфюмерии, косметологии и фармацевтике.
В различных источниках утверждается, что в основном ванилин делается из растения ванили. Хотя всё чаще ароматизатор и вовсе производят синтетическим путём, потому что так получается дешевле.
Фото: instagram.com/sweet_and_sport
Многие пользователи TikTok оказались менее впечатлительными, чем Sloowmoee. Они написали, что уже знали об этом. Кроме того, комментаторы отметили, что бобры очень приятно пахнут.
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