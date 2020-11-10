Парень решил узнать, из чего делают ванильный ароматизатор. Это была одна из самых серьёзных ошибок в его жизни

Пользователь TikTok под ником Sloowmoee выяснил , что ароматизатор можно сделать из бобровой струи (кастореума). При помощи этого гормона зверьки метят свою территорию и привлекают особей противоположного пола.

Молодой человек захотел узнать, как создаётся его любимый ванильный вкус. Но правда оказалась слишком страшной.

Поскольку бобры питаются множеством лекарственных растений, этот гормон имеет мускусно-дегтярный аромат. Кроме того, кастореум не выводится из организма с продуктами выделения, а накапливается в грушевидных мешочках. Поэтому люди начали применять бобровую струю в парфюмерии, косметологии и фармацевтике.

В различных источниках утверждается, что в основном ванилин делается из растения ванили. Хотя всё чаще ароматизатор и вовсе производят синтетическим путём, потому что так получается дешевле.