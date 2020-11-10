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Парень решил узнать, из чего делают ванильный ароматизатор. Это была одна из самых серьёзных ошибок в его жизни

10 ноября 2020 12:46
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Молодой человек захотел узнать, как создаётся его любимый ванильный вкус. Но правда оказалась слишком страшной.

Пользователь TikTok под ником Sloowmoee выяснил, что ароматизатор можно сделать из бобровой струи (кастореума). При помощи этого гормона зверьки метят свою территорию и привлекают особей противоположного пола.

Парень решил узнать, из чего делают ванильный ароматизатор. Это была одна из самых серьёзных ошибок в его жизни -1

Фото: instagram.com/gid_tenerife 

Поскольку бобры питаются множеством лекарственных растений, этот гормон имеет мускусно-дегтярный аромат. Кроме того, кастореум не выводится из организма с продуктами выделения, а накапливается в грушевидных мешочках. Поэтому люди начали применять бобровую струю в парфюмерии, косметологии и фармацевтике.

В различных источниках утверждается, что в основном ванилин делается из растения ванили. Хотя всё чаще ароматизатор и вовсе производят синтетическим путём, потому что так получается дешевле.

Парень решил узнать, из чего делают ванильный ароматизатор. Это была одна из самых серьёзных ошибок в его жизни -4

Фото: instagram.com/sweet_and_sport 

Многие пользователи TikTok оказались менее впечатлительными, чем Sloowmoee. Они написали, что уже знали об этом. Кроме того, комментаторы отметили, что бобры очень приятно пахнут.

Кстати, ранее мы собрали несколько фотографий, которые показывают, как устроен мир на самом деле. Как меняется цвет мёда в зависимости от времени года – смотрите здесь.

# Необычное # калейдоскоп

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