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Супруга показала, как её муж вешает полотенце. И эта проблема знакома всем женщинам

10 ноября 2020 11:10
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Женщина поделилась забавным случаем из своей супружеской жизни с пользователями соцсетей. А поводом стал способ, которым мужчина вешает полотенце.

Как сообщает Daily Mail, жительница австралийского штата Квинсленд опубликовала в одной из групп в соцсети Facebook фотографию, на которой видны два полотенца. Одно висит аккуратно, чтобы ускорить процесс сушки, а другое смято и кое-как запихано на вешалку.

«Техника подвешивания полотенца моим муженьком», – написала автор фотографии.

Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит 

Супруга показала, как её муж вешает полотенце. И эта проблема знакома всем женщинам -1

Фото: Daily Mail / Facebook

Реакция других пользовательниц соцсети не заставила себя долго ждать. Женщины возмутились, что мужчины почему-то всегда подобным небрежным образом обходятся с полотенцами. Но, как выяснилось, они сами не знали, как им везёт.

Другие женщины отметили, что мужчину ещё нужно похвалить. Ведь есть мужья, которые и вовсе не могут донести полотенце до вешалки. Они предпочитают просто бросить его куда-нибудь и забыть об этом.

Супруга показала, как её муж вешает полотенце. И эта проблема знакома всем женщинам -4

Фото: Daily Mail / Facebook

Наконец, нашлась и третья группа женщин. Они сказали, что у них в семье нет такой проблемы, поскольку их мужей ещё с детства приучили нормально обращаться с полотенцами.

Иногда может показаться, что девушкам нужно невероятное терпение, чтобы встречаться с парнями. Например, один из них хотел разбудить свою избранницу трогательной серенадой, но немного перестарался (подробности здесь).

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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