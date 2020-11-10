Супруга показала, как её муж вешает полотенце. И эта проблема знакома всем женщинам
Женщина поделилась забавным случаем из своей супружеской жизни с пользователями соцсетей. А поводом стал способ, которым мужчина вешает полотенце.
Как сообщает Daily Mail, жительница австралийского штата Квинсленд опубликовала в одной из групп в соцсети Facebook фотографию, на которой видны два полотенца. Одно висит аккуратно, чтобы ускорить процесс сушки, а другое смято и кое-как запихано на вешалку.
«Техника подвешивания полотенца моим муженьком», – написала автор фотографии.
Девушки сравнили фотографии, которые делают они и их парни. Разница вас рассмешит
Фото: Daily Mail / Facebook
Реакция других пользовательниц соцсети не заставила себя долго ждать. Женщины возмутились, что мужчины почему-то всегда подобным небрежным образом обходятся с полотенцами. Но, как выяснилось, они сами не знали, как им везёт.
Другие женщины отметили, что мужчину ещё нужно похвалить. Ведь есть мужья, которые и вовсе не могут донести полотенце до вешалки. Они предпочитают просто бросить его куда-нибудь и забыть об этом.
Фото: Daily Mail / Facebook
Наконец, нашлась и третья группа женщин. Они сказали, что у них в семье нет такой проблемы, поскольку их мужей ещё с детства приучили нормально обращаться с полотенцами.
Иногда может показаться, что девушкам нужно невероятное терпение, чтобы встречаться с парнями. Например, один из них хотел разбудить свою избранницу трогательной серенадой, но немного перестарался (подробности здесь).