Парень разрушил миф о френдзоне. Оттуда можно выбраться, но понадобится больше 10 лет

Мужчина влюблён в девушку больше десяти лет. И именно столько времени потребовалось парню, чтобы добиться взаимности.

Нигериец Муйива Матулуко совершил то, что считается практически невозможным. Многие психологи, которые дают рекомендации по построению отношений, убеждены, что добиться расположения девушки, для которой ты просто друг, не получится. Но парень оказался не из тех, кто слушает психологов и отчаивается.

«Знакомые 10 лет, друзья 30 месяцев, любовники 9 месяцев, лучшие друзья и партнёры на всю жизнь», – счастливо написал в Twitter Муйива.