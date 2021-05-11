Парень разрушил миф о френдзоне. Оттуда можно выбраться, но понадобится больше 10 лет
Мужчина влюблён в девушку больше десяти лет. И именно столько времени потребовалось парню, чтобы добиться взаимности.
Нигериец Муйива Матулуко совершил то, что считается практически невозможным. Многие психологи, которые дают рекомендации по построению отношений, убеждены, что добиться расположения девушки, для которой ты просто друг, не получится. Но парень оказался не из тех, кто слушает психологов и отчаивается.
«Знакомые 10 лет, друзья 30 месяцев, любовники 9 месяцев, лучшие друзья и партнёры на всю жизнь», – счастливо написал в Twitter Муйива.
Фото: twitter.com/MuyoSan
Матулуко кратко изложил свою историю. Он познакомился с Кейт, когда они ещё учились. Парень влюбился практически с первого взгляда, а девушка решила, что её новый знакомый годится только на роль приятеля.
Так продолжалось около десяти лет. Затем девушка переехала в другой район Лагоса, благодаря чему пара стала общаться теснее. И следующие 30 месяцев Муйива уже находился в статусе друга. Наконец, Кейт сдалась под напором юноши, который столько лет искал её внимания. И 7 мая пара вступила в брак.
Фото: twitter.com/MuyoSan
Учитывая, сколько сил Матулуко потратил на то, чтобы добиться любви девушки, у этого брака есть все шансы продлиться всю жизнь.
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