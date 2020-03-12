Долгий брак – не повод забывать о любви. Мужчина встретил супругу в аэропорту незабываемым способом

Наверное, самое главное правило жизни – не терять чувство юмора. Оно способно спасти любую ситуацию и сделать приятным и интересным почти всё, что угодно.

Мужчина решил встретить свою супругу из аэропорта особым образом. Пара жената уже давно, и очень многое стало привычным. Чтобы не позволить скуке проникнуть в их отношения, Марк Линдси примерил на себя образ шофёра.