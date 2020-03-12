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Долгий брак – не повод забывать о любви. Мужчина встретил супругу в аэропорту незабываемым способом

12 марта 2020 07:44
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Наверное, самое главное правило жизни – не терять чувство юмора. Оно способно спасти любую ситуацию и сделать приятным и интересным почти всё, что угодно. 

Мужчина решил встретить свою супругу из аэропорта особым образом. Пара жената уже давно, и очень многое стало привычным. Чтобы не позволить скуке проникнуть в их отношения, Марк Линдси примерил на себя образ шофёра. 

Долгий брак – не повод забывать о любви. Мужчина встретил супругу в аэропорту незабываемым способом-1

Фото: facebook.com/sherrylindsey 

Как рассказал Шерри Мур в Facebook, она возвращалась домой вместе с подругами. Женщина ездила на конференцию, устала и попросила, чтобы супруг встретил их. Мужчина подошёл к просьбе жены со всей серьёзностью и сделал всё в лучшем виде. 

Долгий брак – не повод забывать о любви. Мужчина встретил супругу в аэропорту незабываемым способом-4

Фото: facebook.com/sherrylindsey 

Когда Шерри Мур вышла из аэропорта, Марк уже ждал её, одетый в брюки, пиджак и белую рубашку с галстуком-бабочкой. Подождав, пока супруга приблизится, мужчина открыл дверь автомобиля: в салоне находились цветы, подушки и питьевая вода. 

Долгий брак – не повод забывать о любви. Мужчина встретил супругу в аэропорту незабываемым способом-7

Фото: facebook.com/sherrylindsey 

Женщина была в восторге и, наверное, подумала, что не ошиблась с выбором мужа много лет назад. К слову, подруги Шерри Мур тоже были впечатлены поступком Марка. 

Долгий брак – не повод забывать о любви. Мужчина встретил супругу в аэропорту незабываемым способом-10

Фото: facebook.com/sherrylindsey 

Долгий брак – не повод забывать о любви. Мужчина встретил супругу в аэропорту незабываемым способом-12

Фото: facebook.com/sherrylindsey 

Стоит признать, что мужчина сделал жене приятный сюрприз, а раньше мы рассказывали о семьях, где мужья любят злорадно подшучивать над жёнами.

Посмотреть на забавные фотографии можно здесь

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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