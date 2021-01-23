Внучка рассказала историю бабушки и дедушки. И такой сюжет вы уже видели в фильмах

Девушка поделилась свадебной фотографией своих бабушки и дедушки, а также рассказала их историю. Получилось душевно, но вы наверняка видели что-то похожее в кино.

Пользовательница Reddit под ником Mrsboucher пояснила, что ровно 5 лет назад её дедушка ушёл из жизни. По этому случаю девушка захотела рассказать другим людям, какой красивой была жизнь её родственников.

Автор истории объяснила, что много лет назад её дедушка был очень бедным человеком. Бабушка, напротив, была из богатой семьи. Когда родители бабушки узнали, в кого влюбилась их дочка, они пригрозили оставить её без наследства, если она не передумает, но женщина твёрдо стояла на своём.