Внучка рассказала историю бабушки и дедушки. И такой сюжет вы уже видели в фильмах

Девушка поделилась свадебной фотографией своих бабушки и дедушки, а также рассказала их историю. Получилось душевно, но вы наверняка видели что-то похожее в кино.
Пользовательница Reddit под ником Mrsboucher пояснила, что ровно 5 лет назад её дедушка ушёл из жизни. По этому случаю девушка захотела рассказать другим людям, какой красивой была жизнь её родственников.
Автор истории объяснила, что много лет назад её дедушка был очень бедным человеком. Бабушка, напротив, была из богатой семьи. Когда родители бабушки узнали, в кого влюбилась их дочка, они пригрозили оставить её без наследства, если она не передумает, но женщина твёрдо стояла на своём.
Фото: reddit.com/user/mrsboucher-
Поскольку бабушка Mrsboucher не знала, как ей познакомиться с симпатичным юношей, она выждала момент, когда парень будет возвращаться домой после работы, забежала в магазин, купила мясные продукты, а затем вышла и «случайно» столкнулась с будущим мужем. В результате столкновения продукты упали на землю, и пока парень помогал собирать их, бабушка Mrsboucher осторожно завела разговор.
Так начались их отношения, а через 6 лет пара поженилась. Родители бабушки Mrsboucher, как и обещали, отреклись от дочери. Девушка переехала в дом к мужу, который жил вместе с двумя сёстрами, мамой, бабушкой и ещё одним родственником.
Однако в дальнейшем бабушка и дедушка Mrsboucher выбрались из нищеты. Мужчина отслужил в ВВС, а затем занимался отделкой автомобилей. Женщина стала талантливым модельером. И хотя семья жила не слишком богато, супруги воспитали двух детей и не испытывали проблем с деньгами.
По словам Mrsboucher, её дедушка умер 5 лет назад от осложнений диабета. А бабушка жива и чувствует себя отлично.
Кстати, ранее мы рассказывали про ещё одну историю, которую однажды вполне могут экранизировать. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир (здесь подробности).