Здесь сбываются мечты. Почему туристам так нравится приезжать в костёл Святого Казимира во Вселюбе?

190 метров над уровнем моря. И словно корабль он плывет к свету. Костел во Вселюбе – самый старый в нашей стране. Здесь органично переплелись скандинавский и европейский стили. Драгоценность для наших земель.

Ирина Капацевич, экскурсовод:

Наш костел имеет могущественные стены – 1.5 метра, а то и более. С XVI столетия манера подшитого потолка. Наш костел построен на растворе – это песок, известь и куриные яйца. Люди со всех околиц на возах везли тысячи и тысячи яиц.

В паспорте храма год рождения 1433. Но отсчет ведут еще от Грюнвальдской битвы, когда Ягайло и Витовт одержали победу над Тевтонским орденом. Тогда же 48 литовским боярам предложили перейти на сторону католиков с привилегиями шляхты и родовыми гербами. Среди бравых воинов оказался Ян Немира. Для своего конюшия Витовт расщедрился и подарил местечко Вселюб. Он и начал возводить костел в честь Иоанна Крестителя.

Ирина Капацевич:

На ком бы хотелось еще заострить свое внимание, это на одном из хозяев Вселюба – Радзивилл Бурый. Это родственник Радзивиллов, которые жили в Несвиже, по польской линии. Радзивилл Бурый был рьяным протестантом, и он дал распоряжение видоизменить костел. Были разрушены контрфорсы, которые остались только при главном входе, только две их было, а сразу восемь. А вообще, костел построен в готическом стиле. Колокольня построена в неоготическом стиле.

После войны святыню бесцеремонно превратили в спортзал. Пока в 1962-м учителю физкультуры не явилась Божья Матерь. Женщина в блестящих одеждах снизошла с алтаря и хмурая прошла вдоль стен. Долго не раздумывая, решили храм сжечь. Прихожане тушили пламя из последних сил. Но костел дымился целую неделю, верх выгорел полностью, остались только стены. В плачевном состоянии он простоял до 1986 года, пока ученые-археологи не взялись за жемчужину.

Ирина Капацевич:

Костел еще интересен для многих тем, что у нас есть подземелье, оно находится под фигурой Святого Антония, и подземелье это ведет прямо к усыпальнице на кладбище, где покоится род последних хозяев Вселюба. Это ирландский род, графский род Арурков. Это подземелье сейчас замуровано, так как есть версия, что Ян Немира похоронил под костелом свою дочь.

Приезжают помолиться Святому Казимиру. В народе говорят, если искренне обратиться, он поможет всеми тремя руками. И с этим связана любопытная история. Когда художник писал икону Казимира с цветком лилии, одна рука его смущала, он зарисовал и сделал новую. Но каждый раз, приходя в мастерскую, видел, как проявляется третья рука. Решил, знак свыше, и оставил. К слову покровитель костела – сын польского короля Казимира IV и австрийской королевы Елизаветы. Юноша мог купаться в роскоши, но выбрал иной путь. Спал на полу, носил власяницу, дал обет безбрачия, и в 25 лет ушел из жизни из-за туберкулеза. Но его христианская доброта к людям осталась на века.

Ирина Капацевич:

У нас в костеле есть еще одна редкая икона – эта Матерь Божья, развязывающая узлы. О каких узлах идет речь? Об узлах непрощения, узлах обиды. Прежде всего эти узлы человек должен пытаться развязать сам в себе, потому что они мешают не тому человеку, на которого ты затаил какую-то злобу, а именно тебе, они мешают тебе развиваться, поэтому к Божьей матери обращаемся в самых сложных и запутанных для себя ситуациях. Есть молитва – это новенна к Божьей матери, развязывающей узлы, которой молятся, не прерываясь, девять дней.

Инесса Ковальчук, органистка:

Ты мая матуля новага жыцця, пакажы той шлях, асвяці яго. Мне хораша з табой, я тваё дзіця. У руцэ – рука, у сэрцы – супакой. Органистка Инесса Ковальчук посвящает Божьей Матери новой жизни стихи. Вот уже три года она наставляет на путь любви и гармонии. Эта единственная фигура во всем мире. Идею омаливали два года, изготовили, освятили и привезли на Новогрудчину. Обратите внимание, Мария в очень благодатном состоянии – беременна. К ней обращаются с просьбами о деторождении, и она творит чудеса. Но ведь переродиться можно и духовно.

Виталий Цыбульский, настоятель костела Святого Казимира:

Были такие моменты, когда родители больных детей также просили и получали исцеление. То же самое от алкоголизма, наркомании, от зависимостей. Ирина Капацевич:

Приехала семья из Минска, это православная была семья. Помолились, оставили просьбу, написали, и вы знаете, в течение месяца они получили дар родительства. Люди 11 лет молили о рождении ребенка. Молились и объехали очень много разных мест. В цветущем раю с трудом верится, что еще недавно здесь были дебри. Но ксендзу Виталию Цыбульскому с неравнодушной компанией удалось превратить здешние края в туристическую Мекку. Посадили сад с лечебными травами, огород. Сделали дом пилигримов, где путешественники могут переночевать и вкусно отобедать. Угощают своим медом, иммунным чаем, делают мази на основе пчелиных продуктов и удивляют фирменным меню со свежей выпечкой и «вселюбскими капшучками». Виталий Цыбульский:

Розалин – это ягода, которая тоже у нас растет, есть возможность каждому приехать, сорвать эту ягоду, попробовать.

Вдохнуть тишину и насладиться пением птиц можно в долине «Эн-Карэм». Название неслучайно. Так называется городок недалеко от Иерусалима, где встретились беременные Мария и Елизавета. На этом благодатном островке вся суета остается за бортом, а в душе поселяется покой. Виталий Цыбульский:

Есть такие духовные упражнения, где люди могут приехать, посидеть-поразмышлять, кроме того, есть возможность даже отдохнуть, и покачаться, и какие-то колбаски-шашлык сделать, и поиграть в деревянные игры.

Инесса Ковальчук:

Здесь человек подпитывает себя душевной красотой, простотой, душевным огнем, которые дарит нам костел своей домашностью, гостеприимством.

Мы приехали сюда на экскурсию, нам очень здесь понравилось, здесь очень светло, красиво и душевно, спокойно. Мы зашли в краму и тоже приобрели себе домой вкусный, прекрасный чай.

Все так понравилось, что жду не дождусь следующей поездки.