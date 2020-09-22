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Парень полгода регулярно играл в видеоигры и теперь у него шесть кубиков пресса. Вот в чём секрет

22 сентября 2020 14:28
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Парень много времени проводил за видеоиграми и заметил, что начинает набирать вес. Тогда он решил воспользоваться старым известным правилом – клин клином вышибают.

Как сообщает AsiaOne, 24-летний житель Токио решил направить своё пристрастие в правильное русло. Он купил игру, для прохождения которой нужно делать упражнения. Например, чтобы персонаж бежал – игрок должен сам бежать. Чтобы персонаж выстрелил – нужно сделать приседание. И так далее.

Парень полгода регулярно играл в видеоигры и теперь у него шесть кубиков пресса. Вот в чём секрет -1

Фото: twitter.com/_kz9 

Молодой человек играл примерно по полчаса в сутки пять дней в неделю. И за полгода парень не просто похудел, но превратился в настоящего спортсмена с шестью кубиками пресса. За шесть месяцев его вес снизился с 70-72 кг до 58,5 кг.

Парень полгода регулярно играл в видеоигры и теперь у него шесть кубиков пресса. Вот в чём секрет -4

Фото: twitter.com/_kz9 

Юноша поделился своим достижением в соцсетях. Пользователи отметили, что теперь слова «ты слишком много играешь в игры» приобрели совсем иное значение. Отвечая на вопросы, молодой человек уточнил, что у него не было никакой диеты, а также он не принимал никаких добавок.

Парень полгода регулярно играл в видеоигры и теперь у него шесть кубиков пресса. Вот в чём секрет -7

Фото: twitter.com/_kz9 

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который каждый день тренировался всего по четыре минуты. За пять месяцев он похудел на 13 килограммов – подробнее здесь.

# Компьютерные игры # калейдоскоп # Фотофакт

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