Парень полгода регулярно играл в видеоигры и теперь у него шесть кубиков пресса. Вот в чём секрет

Парень много времени проводил за видеоиграми и заметил, что начинает набирать вес. Тогда он решил воспользоваться старым известным правилом – клин клином вышибают.

Как сообщает AsiaOne, 24-летний житель Токио решил направить своё пристрастие в правильное русло. Он купил игру, для прохождения которой нужно делать упражнения. Например, чтобы персонаж бежал – игрок должен сам бежать. Чтобы персонаж выстрелил – нужно сделать приседание. И так далее.