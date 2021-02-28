Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда
Молодой человек хотел немного подстричь свою собаку и отвёл её к грумеру. То, что произошло дальше, было похоже на страшный сон.
Пользователь Twitter под ником ICE показал, как выглядит его питомец после стрижки. Похоже, питомец планирует однажды отомстить грумеру.
«Твои дни сочтены», – шутливо перевёл мысли собаки ICE.
Фото: twitter.com/REALBURTIIS
Оказалось, с такой же бедой сталкиваются многие владельцы собак. В комментариях пользователи соцсети поделились неудачными стрижками своих четверолапых друзей.
Фото: twitter.com/TomoniqueUnique
Фото: twitter.com/cCin_Cin44
Фото: twitter.com/hazigirl22
Фото: twitter.com/saboyer91
Фото: twitter.com/BabyRu_Bombata_
Фото: twitter.com/luvl3ah
Фото: twitter.com/giannapallotta
Кстати, а вы знали, кого стоит благодарить за приручение собак? Ответ на этот вопрос нашли учёные – здесь подробности.