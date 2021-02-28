Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда

Молодой человек хотел немного подстричь свою собаку и отвёл её к грумеру. То, что произошло дальше, было похоже на страшный сон.

Пользователь Twitter под ником ICE показал, как выглядит его питомец после стрижки. Похоже, питомец планирует однажды отомстить грумеру.

«Твои дни сочтены», – шутливо перевёл мысли собаки ICE.