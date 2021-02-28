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Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда

28 февраля 2021 10:15
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Молодой человек хотел немного подстричь свою собаку и отвёл её к грумеру. То, что произошло дальше, было похоже на страшный сон. 

Пользователь Twitter под ником ICE показал, как выглядит его питомец после стрижки. Похоже, питомец планирует однажды отомстить грумеру. 

«Твои дни сочтены», – шутливо перевёл мысли собаки ICE. 

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда -1

Фото: twitter.com/REALBURTIIS 

Оказалось, с такой же бедой сталкиваются многие владельцы собак. В комментариях пользователи соцсети поделились неудачными стрижками своих четверолапых друзей. 

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда -4

Фото: twitter.com/TomoniqueUnique 

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда -6

Фото: twitter.com/cCin_Cin44 

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда -8

Фото: twitter.com/hazigirl22 

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда -10

Фото: twitter.com/saboyer91 

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда -12

Фото: twitter.com/BabyRu_Bombata_ 

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда -14

Фото: twitter.com/luvl3ah 

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда -16

Фото: twitter.com/giannapallotta 

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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