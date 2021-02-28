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Девушка сияет с обложек журналов и покоряет мир моды. Но всего два года назад она была уборщицей

28 февраля 2021 08:09
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С непредсказуемостью жизни и необычными поворотами судьбы близко познакомилась девушка, которая до 2019 года работала уборщицей. Всего одна случайная встреча кардинально изменила жизнь девушки.

Как сообщает Metro, 24-летняя Клара Луиза родом из Вест-Индии, родственники девушки выросли на Ямайке и Барбадосе. Вскоре после рождения Луизы её семья переехала жить в лондонский район Хакни.

Девушка сияет с обложек журналов и покоряет мир моды. Но всего два года назад она была уборщицей -1

Фото: FOMO Models / fomomodels.com 

До июня 2019 года Клара вела ничем не примечательную жизнь. Девушка работала уборщицей, а также брала подработки в качестве технолога швейного производства. Летом, когда Луиза направлялась в спортзал, её заметил директор модельного агентства Роберт Уилсон.

Девушка сияет с обложек журналов и покоряет мир моды. Но всего два года назад она была уборщицей -4

Фото: FOMO Models / fomomodels.com 

Мужчина спросил девушку, доводилось ли ей когда-нибудь выступать в роли модели. Услышав «нет», Уилсон был удивлён и предложил Кларе прийти на кастинг. Ради интереса Луиза согласилась и благополучно прошла отбор.

«Я никогда не видела сутулую афроазиатскую модель и не думала, что мой внешний вид подходит миру моды. Я чувствую, что прокладываю дорогу», – сказала Клара.

Девушка сияет с обложек журналов и покоряет мир моды. Но всего два года назад она была уборщицей -7

Фото: FOMO Models / fomomodels.com 

После кастинга девушка попала на обложку журнала. Мама Луизы была в восторге, она купила журнал, чтобы показывать его всем своим знакомым и говорить: «Это моя дочь, это мой ребёнок!»

Увидев Клару на обложке журнала, ею заинтересовались другие модельные агентства. А затем с девушкой связался представитель Gucci и предложил подписать контракт для продвижения ассортимента модного дома в первой половине 2021 года. Контракт был подписан. 

Девушка сияет с обложек журналов и покоряет мир моды. Но всего два года назад она была уборщицей -10

Фото: FOMO Models / fomomodels.com 

Несмотря на новообретённую популярность, Луиза не считает себя какой-то особенной. Хотя Кларе нравится вся эта суматоха и новые впечатления, которые появились, когда она стала моделью, в дальнейшем девушка планирует стать учительницей.

«Жизнь для того, чтобы жить. Вот моё вам послание: используйте любую возможность, которая появляется на вашем пути, и просто наслаждайтесь», – посоветовала Луиза.

Кстати об использовании возможностей. Такой же совет дал Криштиану Роналду своему юному фанату. И мальчик прислушался к словам кумира – здесь подробности.

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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