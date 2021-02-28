Девушка сияет с обложек журналов и покоряет мир моды. Но всего два года назад она была уборщицей

С непредсказуемостью жизни и необычными поворотами судьбы близко познакомилась девушка, которая до 2019 года работала уборщицей. Всего одна случайная встреча кардинально изменила жизнь девушки. Как сообщает Metro, 24-летняя Клара Луиза родом из Вест-Индии, родственники девушки выросли на Ямайке и Барбадосе. Вскоре после рождения Луизы её семья переехала жить в лондонский район Хакни.

Фото: FOMO Models / fomomodels.com

До июня 2019 года Клара вела ничем не примечательную жизнь. Девушка работала уборщицей, а также брала подработки в качестве технолога швейного производства. Летом, когда Луиза направлялась в спортзал, её заметил директор модельного агентства Роберт Уилсон.

Фото: FOMO Models / fomomodels.com

Мужчина спросил девушку, доводилось ли ей когда-нибудь выступать в роли модели. Услышав «нет», Уилсон был удивлён и предложил Кларе прийти на кастинг. Ради интереса Луиза согласилась и благополучно прошла отбор. «Я никогда не видела сутулую афроазиатскую модель и не думала, что мой внешний вид подходит миру моды. Я чувствую, что прокладываю дорогу», – сказала Клара.

Фото: FOMO Models / fomomodels.com

После кастинга девушка попала на обложку журнала. Мама Луизы была в восторге, она купила журнал, чтобы показывать его всем своим знакомым и говорить: «Это моя дочь, это мой ребёнок!» Увидев Клару на обложке журнала, ею заинтересовались другие модельные агентства. А затем с девушкой связался представитель Gucci и предложил подписать контракт для продвижения ассортимента модного дома в первой половине 2021 года. Контракт был подписан.

Фото: FOMO Models / fomomodels.com