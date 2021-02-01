Собаки – лучшие друзья людей. Учёные рассказали, кого за это надо благодарить

Много тысяч лет назад собаки стали верными помощниками и незаменимыми друзьями. Учёные выяснили, что за это нужно поблагодарить женщин.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей Университета штата Вашингтон, был проведён обширный анализ трудов антропологов о традиционных обществах. В итоге удалось найти закономерность. В тех обществах, где женщины уделяли собакам больше внимания, эти животные становились одомашненными.