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Собаки – лучшие друзья людей. Учёные рассказали, кого за это надо благодарить

01 февраля 2021 11:41
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Много тысяч лет назад собаки стали верными помощниками и незаменимыми друзьями. Учёные выяснили, что за это нужно поблагодарить женщин. 

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей Университета штата Вашингтон, был проведён обширный анализ трудов антропологов о традиционных обществах. В итоге удалось найти закономерность. В тех обществах, где женщины уделяли собакам больше внимания, эти животные становились одомашненными. 

Собаки – лучшие друзья людей. Учёные рассказали, кого за это надо благодарить -1

Фото: pixabay.com

Вероятно, 15-30 тысяч лет назад мужчины были ещё суровее, чем сейчас. Отправляясь на охоту с собакой, парни не проявляли особой нежности к питомцам, а просто отдавали команды. Так что хотя псы и сотрудничали с людьми во имя собственной выгоды, особенной теплоты в этих отношениях не было. 

Собаки – лучшие друзья людей. Учёные рассказали, кого за это надо благодарить -4

Фото: pixabay.com

А вот женщины относились к собакам с нежностью. Девушки давали своим питомцам имена, гладили их, кормили, разрешали спать в своей постели. В итоге псы привязывались к женщинам и добрее относились к мужчинам. 

Собаки – лучшие друзья людей. Учёные рассказали, кого за это надо благодарить -7

Фото: pixabay.com

В обществах, где основным способом пропитания было земледелие, а не охота, женщины уделяли внимания собакам намного меньше. В тёплом климате женщины наравне с мужчинами занимались выращиванием культур, поэтому у них попросту не было времени на животных, которые не давали молока и не несли яиц. 

Сейчас собаки уже редко используются для охоты, но зато любят их и мужчины, и женщины. Некоторые хозяева даже покупают тапки, которые сделаны по образу и подобию питомцев (здесь подробнее). 

# Домашние животные # калейдоскоп

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