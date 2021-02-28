«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности

Иногда кому-нибудь удаётся запечатлеть какой-нибудь особенный момент. Например, невероятно красивый закат или космическую станцию на фоне луны. Однако иногда мы видим снимки, на которых точно не хотели бы оказаться. Например, когда в человека вот-вот попадёт снежок. Именно такие снимки мы собрали, чтобы после их просмотра можно было вспомнить свои курьёзные или не очень моменты.

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий