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«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности

28 февраля 2021 09:09
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Иногда кому-нибудь удаётся запечатлеть какой-нибудь особенный момент. Например, невероятно красивый закат или космическую станцию на фоне луны. Однако иногда мы видим снимки, на которых точно не хотели бы оказаться. Например, когда в человека вот-вот попадёт снежок. Именно такие снимки мы собрали, чтобы после их просмотра можно было вспомнить свои курьёзные или не очень моменты. 

Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -1

Фото: instagram.com/fillenish 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -3

Фото: instagram.com/marie.huanna 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -5

Фото: reddit.com/user/Brinjo 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -7

Фото: reddit.com/user/TheRunningTrain 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -9

Фото: reddit.com/user/KevlarYarmulke 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -11

Фото: reddit.com/user/Witty_Operation2486 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -13

Фото: reddit.com/user/keahlian8d 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -15

Фото: reddit.com 

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности -17

Фото: reddit.com 

Кстати, ранее мы собрали коллекцию снимков, которые были сделаны в идеальное время. И маленькие катастрофы там тоже есть (здесь подробнее). 

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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