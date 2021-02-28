«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности
Иногда кому-нибудь удаётся запечатлеть какой-нибудь особенный момент. Например, невероятно красивый закат или космическую станцию на фоне луны. Однако иногда мы видим снимки, на которых точно не хотели бы оказаться. Например, когда в человека вот-вот попадёт снежок. Именно такие снимки мы собрали, чтобы после их просмотра можно было вспомнить свои курьёзные или не очень моменты.
Момент был выбран идеально. Посмотрите на девять забавных фотографий
Фото: instagram.com/fillenish
Фото: instagram.com/marie.huanna
Фото: reddit.com/user/Brinjo
Фото: reddit.com/user/TheRunningTrain
Фото: reddit.com/user/KevlarYarmulke
Фото: reddit.com/user/Witty_Operation2486
Фото: reddit.com/user/keahlian8d
Кстати, ранее мы собрали коллекцию снимков, которые были сделаны в идеальное время. И маленькие катастрофы там тоже есть (здесь подробнее).