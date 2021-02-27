Стюардесса раскрыла маленькую тайну. А вы знали, почему бортпроводники держат руки за спинами, когда встречают пассажиров?
Люди, которые часто летают на пассажирских самолётах, на многое обращают внимание. На еду в самолёте. На одежду стюардесс и на самих девушек. На пейзаж за окном. Что касается бортпроводниц, наверняка некоторые люди задумывались, почему же девушки держат руки за спинами.
Предположения были разные. Например, для поддержания осанки. Когда руки за спиной, грудь чуть выдвигается вперёд, плечи отходят назад, таким образом исчезает сутулость.
Фото: tiktok.com/@jenichly
Кто-то думал, что стюардессы держат за спиной какие-нибудь детекторы. А некоторые и вовсе считали, что у девушек в руках градусники. Точку в этом вопросе поставила российская бортпроводница, которая назвала правильный ответ на своей странице в TikTok.
На самом деле стюардессы держат за спинами счётчики. С их помощью сотрудницы авиакомпаний считают, сколько человек поднялось на борт, а потом сравнивают это число с количеством пассажиров, которые купили билеты на рейс. Это нужно, чтобы никого не забыть.
Фото: tiktok.com/@jenichly
Кстати, ранее девушка раскрыла секрет своего богатства. Оказалось, реальность сильно отличается от фотографий – подробнее здесь.