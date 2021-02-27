Стюардесса раскрыла маленькую тайну. А вы знали, почему бортпроводники держат руки за спинами, когда встречают пассажиров?

Люди, которые часто летают на пассажирских самолётах, на многое обращают внимание. На еду в самолёте. На одежду стюардесс и на самих девушек. На пейзаж за окном. Что касается бортпроводниц, наверняка некоторые люди задумывались, почему же девушки держат руки за спинами.

Предположения были разные. Например, для поддержания осанки. Когда руки за спиной, грудь чуть выдвигается вперёд, плечи отходят назад, таким образом исчезает сутулость.