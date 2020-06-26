Парень показал фото своего 72-летнего деда и поразил соцсети

Молодой человек показал фотографию своего дедушки и поразил пользователей соцсетей. Ведь мышцам мужчины может позавидовать и молодёжь.

Парень под ником Couplacuties поделился снимком деда на странице в Reddit и отправился спать. Когда молодой человек вновь зашёл в соцсеть, он увидел, что фотография его родственника произвела настоящий фурор. Комментаторы поражались телосложению мужчины и шутили, что он словно персонаж какой-нибудь кинокартины.

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