Парень показал фото своего 72-летнего деда и поразил соцсети
Молодой человек показал фотографию своего дедушки и поразил пользователей соцсетей. Ведь мышцам мужчины может позавидовать и молодёжь.
Парень под ником Couplacuties поделился снимком деда на странице в Reddit и отправился спать. Когда молодой человек вновь зашёл в соцсеть, он увидел, что фотография его родственника произвела настоящий фурор. Комментаторы поражались телосложению мужчины и шутили, что он словно персонаж какой-нибудь кинокартины.
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Фото: reddit.com/user/couplacuties
Отвечая на разные вопросы, Couplacuties рассказал, что его дедушка не принимает никаких стероидов. Сейчас мужчине уже 80 лет, однако он редко видится со своим внуком, поэтому молодой человек мало знает о том, как его дед проводит свободное время.
Фото: reddit.com/user/couplacuties
Пользователи Reddit огорчились такому ответу и попросили Couplacuties поспрашивать у деда, как ему удаётся поддерживать себя в отличной форме.
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