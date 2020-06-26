«Я считаю, что она должна быть в абсолютно каждой семье». Какие книги посоветовала Ольга Барабанщикова

Ольга Барабанщикова, певица: Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я хотела вам немного рассказать о тех книгах, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Последние несколько лет я читаю исключительно литературу, которая направлена на духовное развитие, и также после рождения дочери я читаю книги, которые позволяют мне развиваться как мама, о психологии детей и т. д. И еще я очень люблю книги о еде. Это три самых важных аспекта в моей жизни на сегодняшний день.

Остановиться я бы, все-таки, хотела на такой прекрасной книге, которая называется «Путешествие к себе» – это продолжение книги «Путешествие домой». В этой книге рассказывается о жизни обычного американского парня, который тусовался, пил, курил, общался с девушками, в общем «прожигал» свою жизнь. И однажды к нему пришло осознание, что он проживает свою жизнь абсолютно бессмысленно. И с этого момента началось его безумно увлекательное путешествие с приключениями, которое затягивает настолько, что невозможно книгу положить даже на секунду. Я вам очень-очень рекомендую ее прочесть – «Путешествие домой» от Радханатха Свами, который теперь уже стал величайшим гуру. Это первая книга.

А вторая книга – «Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь» от Майкла Грегера. В этой книге практикующий врач рассказывает о том, как еда может стать лекарством и наоборот, приводя конкретные примеры и ссылки на различные исследования.