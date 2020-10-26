Случайные прохожие всегда просят погладить. Девушка завела необычного домашнего питомца

Популярная блогер завела себе необычного домашнего питомца. Вместо котика или собачки у девушки дома живёт 80-килограммовая свинья. Как сообщает Daily Mirror, на самом деле дома у 28-летней Симоны Партнер также есть спрингер-спаниель, но в нём нет ничего необычного. А вот свин Майло стал настоящей звездой.

Фото: instagram.com/eltoria

По словам Симоны, детство она провела на ферме. Уже тогда англичанка решила, что в будущем хочет себе домой поросёнка. Теперь мечта девушки исполнилась. Партнер заявляет, что ни она, ни её молодой человек больше не едят бекон, они просто не могут этого сделать, ведь им не хочется думать, что Майло тоже мог бы стать чьей-то едой. Сам свин очень щепетильно относится к приёму пищи. Каждый день в промежутке между 17:45 и 18:00 животное бросает все свои дела и начинает громко требовать свой ужин. Кормят Майло в основном овощами, фруктами и специальным свиным кормом. Думаете, существуют кафе только с собаками и кошками? С утками и поросятами тоже есть

Фото: instagram.com/eltoria

Хотя у свиней репутация не самых чистоплотных зверей, Майло особых хлопот в этом смысле не доставляет. Он не разбрасывает еду и не приносит в дом грязь, единственное исключение – солома, на которой он лежит на улице. Солома прилипает к свину, поэтому сыпется потом везде, где он ходит.

Фото: instagram.com/eltoria

Большую часть дня Майло либо носится вокруг дома, либо пьёт воду из собачьей миски, либо спит в доме. В это время Симона любит ложиться рядом с питомцем и обнимать его. Также своими действиями свин вдохновил Партнер написать детскую книгу. «Из свиней получаются удивительные домашние животные, поскольку они действительно умны, полны индивидуальности и чрезвычайно отзывчивы к людям», – считает девушка.

Фото: instagram.com/eltoria

Кстати, случайные прохожие тоже умиляются этому зверю. Они нередко просят Симону разрешить им поиграть с Майло и погладить его. Пользуясь случаем, девушка рассказывает гостям, что крошечных свиней не существует, поэтому если они хотят купить себе мини-пига с надеждой, что он никогда не вырастет, – они ошибаются.

Фото: instagram.com/eltoria