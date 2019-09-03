«И снова 3 сентября». Игорь Николаев раскрыл смысл хита

Игорь Николаев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта мыслями о песне «3 сентября».

В преддверии третьего сентября автор одноименной песни Игорь Николаев признался фанатам в том, что какого-то тайного смысла в песне нет и дата ничего не значит. Музыкант опубликовал в профиле мем с Михаилом Шуфутинским и написал в подписи к фото, что ему приятно то внимание, которое ежегодно оказывается его композиции.