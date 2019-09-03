«И снова 3 сентября». Игорь Николаев раскрыл смысл хита

Игорь Николаев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта мыслями о песне «3 сентября».
В преддверии третьего сентября автор одноименной песни Игорь Николаев признался фанатам в том, что какого-то тайного смысла в песне нет и дата ничего не значит. Музыкант опубликовал в профиле мем с Михаилом Шуфутинским и написал в подписи к фото, что ему приятно то внимание, которое ежегодно оказывается его композиции.
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music
«Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка легла на мелодию моего друга Игоря Крутого», — написал Игорь Николаев.
Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky
В конце публикации музыкант поблагодарил Игоря Крутого и Михаила Шуфутинского, а также фанатов за «то, что у нас появился новый «красный день календаря» — третье сентября».
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