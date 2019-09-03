Прямой эфир

«И снова 3 сентября». Игорь Николаев раскрыл смысл хита

03 сентября 2019 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Игорь Николаев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта мыслями о песне «3 сентября».

В преддверии третьего сентября автор одноименной песни Игорь Николаев признался фанатам в том, что какого-то тайного смысла в песне нет и дата ничего не значит. Музыкант опубликовал в профиле мем с Михаилом Шуфутинским и написал в подписи к фото, что ему приятно то внимание, которое ежегодно оказывается его композиции.

«И снова 3 сентября». Игорь Николаев раскрыл смысл хита-1

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

«Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка легла на мелодию моего друга Игоря Крутого», — написал Игорь Николаев.

«И снова 3 сентября». Игорь Николаев раскрыл смысл хита-4

Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky

В конце публикации музыкант поблагодарил Игоря Крутого и Михаила Шуфутинского, а также фанатов за «то, что у нас появился новый «красный день календаря» — третье сентября». 

Недавно интернет-пользователей возмутило видео. На нем парень заваривал чай необычным способом (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Игорь Николаев # Михаил Шуфутинский # Игорь Крутой

Другие новости рубрики

Все новости
День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке
03 сентября 2019 07:31

День знаний – всё. Как сыновья Киркорова и Колдуна, дочери Началовой и Лорак выглядели на линейке

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле
03 сентября 2019 07:03

Он входит в топ лучших райдеров мира! Показываем, как белорус делает невероятные трюки на мотоцикле

Бабочка нашла укромное место на носу у собаки. Показываем умилительные фото
02 сентября 2019 19:00

Бабочка нашла укромное место на носу у собаки. Показываем умилительные фото