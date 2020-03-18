Пара поженилась спустя 16 лет. Они любили друг друга с детского сада
Мальчик влюбился в девочку в четыре года. Спустя 16 лет эти люди стали мужем и женой.
Пользователь Reddit захотел рассказать свою невероятную историю, чтобы подбодрить пользователей соцсетей. 17 марта мужчина женился на девушке, которую любил всю жизнь. И любовь эта взаимна.
Парень по имени Джейк встретил свою возлюбленную в детском саду. Когда Сэми вошла в класс, где находился Джейк, автор истории сразу подумал, что красивее этой девочки ему не найти.
Фото: reddit.com/user/smileeb
Во время учёбы в начальной школе будущие супруги проводили много времени вместе. Мальчик и девочка пошли в разные средние школы, но продолжали общаться при помощи телефона или с использованием голосовой и видеосвязи через интернет.
Когда наступил подростковый возраст, у Сэми появился парень. Тогда Джейк решил найти себе девушку. Затем автор истории что-то сделал, чтобы задеть чувства Сэми, и после окончания школы будущие супруги не общались около двух лет.
Постепенно отношения вновь наладились. 1 апреля 2019 года Джейк и Сэми поняли, что любят друг друга. В августе пара обручилась, а затем начала планировать свадьбу. Из-за коронавируса пышный праздник пришлось отменить, поэтому Джейк и Сэми просто сходили к нотариусу и поженились.
Фото: reddit.com/user/yuyu556448
Пользователи соцсетей не смогли сдержать умиление. В комментариях они написали, что это просто чудесная история, ведь ребята вместе с самого детства. Пользователи пожелали супругам счастья и продолжать любить друг друга всегда.
В качестве примера Джейк и Сэми могут посмотреть на пару, которая не потеряла свои чувства за долгие годы.
Мужчина встретил жену из аэропорта в образе шофёра и вызвал взрыв смеха – здесь подробнее.