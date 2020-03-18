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Пара поженилась спустя 16 лет. Они любили друг друга с детского сада

18 марта 2020 12:50
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Мальчик влюбился в девочку в четыре года. Спустя 16 лет эти люди стали мужем и женой. 

Пользователь Reddit захотел рассказать свою невероятную историю, чтобы подбодрить пользователей соцсетей. 17 марта мужчина женился на девушке, которую любил всю жизнь. И любовь эта взаимна. 

Парень по имени Джейк встретил свою возлюбленную в детском саду. Когда Сэми вошла в класс, где находился Джейк, автор истории сразу подумал, что красивее этой девочки ему не найти. 

Пара поженилась спустя 16 лет. Они любили друг друга с детского сада-1

Фото: reddit.com/user/smileeb 

Во время учёбы в начальной школе будущие супруги проводили много времени вместе. Мальчик и девочка пошли в разные средние школы, но продолжали общаться при помощи телефона или с использованием голосовой и видеосвязи через интернет. 

Когда наступил подростковый возраст, у Сэми появился парень. Тогда Джейк решил найти себе девушку. Затем автор истории что-то сделал, чтобы задеть чувства Сэми, и после окончания школы будущие супруги не общались около двух лет. 

Постепенно отношения вновь наладились. 1 апреля 2019 года Джейк и Сэми поняли, что любят друг друга. В августе пара обручилась, а затем начала планировать свадьбу. Из-за коронавируса пышный праздник пришлось отменить, поэтому Джейк и Сэми просто сходили к нотариусу и поженились. 

Пара поженилась спустя 16 лет. Они любили друг друга с детского сада-4

Фото: reddit.com/user/yuyu556448 

Пользователи соцсетей не смогли сдержать умиление. В комментариях они написали, что это просто чудесная история, ведь ребята вместе с самого детства. Пользователи пожелали супругам счастья и продолжать любить друг друга всегда. 

В качестве примера Джейк и Сэми могут посмотреть на пару, которая не потеряла свои чувства за долгие годы. 

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# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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