Пара поженилась спустя 16 лет. Они любили друг друга с детского сада

Мальчик влюбился в девочку в четыре года. Спустя 16 лет эти люди стали мужем и женой.

Пользователь Reddit захотел рассказать свою невероятную историю, чтобы подбодрить пользователей соцсетей. 17 марта мужчина женился на девушке, которую любил всю жизнь. И любовь эта взаимна.

Парень по имени Джейк встретил свою возлюбленную в детском саду. Когда Сэми вошла в класс, где находился Джейк, автор истории сразу подумал, что красивее этой девочки ему не найти.