Актриса Волкова о смерти Лимонова: Скончался отец моих детей. Комментарии отсутствуют

Актриса Екатерина Волкова попросила не беспокоить ее после новости о смерти ее бывшего мужа – писателя Эдуарда Лимонова. Об этом она сообщила в Instagram. Накануне смерти Лимонова Волковой исполнилось 46 лет.

Фото: instagram.com/volkovawolka

Екатерина Волкова:

После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют.

Фото: instagram.com/volkovawolka

Эдуард Лимонов был третьим мужем актрисы. В браке родились двое детей – сын Богдан и дочь Александра – это единственные дети писателя. В 2008 году пара рассталась из-за того, что супруг оказался совсем не приспособлен к семейному быту. Несмотря на это писатель продолжал принимать активное участие в воспитании детей. Для Лимонова брак с Волковой стал последним.

Фото: instagram.com/volkovawolka