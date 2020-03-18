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Актриса Волкова о смерти Лимонова: Скончался отец моих детей. Комментарии отсутствуют

18 марта 2020 12:14
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Актриса Екатерина Волкова попросила не беспокоить ее после новости о смерти ее бывшего мужа – писателя Эдуарда Лимонова.

Об этом она сообщила в Instagram. Накануне смерти Лимонова Волковой исполнилось 46 лет.

Актриса Волкова о смерти Лимонова: Скончался отец моих детей. Комментарии отсутствуют-1

Фото: instagram.com/volkovawolka

Екатерина Волкова:
После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют. 

Актриса Волкова о смерти Лимонова: Скончался отец моих детей. Комментарии отсутствуют-4

Фото: instagram.com/volkovawolka

Эдуард Лимонов был третьим мужем актрисы. В браке родились двое детей – сын Богдан и дочь Александра – это единственные дети писателя. В 2008 году пара рассталась из-за того, что супруг оказался совсем не приспособлен к семейному быту. Несмотря на это писатель продолжал принимать активное участие в воспитании детей. Для Лимонова брак с Волковой стал последним.

Актриса Волкова о смерти Лимонова: Скончался отец моих детей. Комментарии отсутствуют-7

Фото: instagram.com/volkovawolka

Эдуард Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последняя книга автора выйдет уже после его смерти – весной этого года.  

# Некролог # калейдоскоп # Эдуард Лимонов # Екатерина Волкова

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