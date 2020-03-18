Актриса Волкова о смерти Лимонова: Скончался отец моих детей. Комментарии отсутствуют

Актриса Екатерина Волкова попросила не беспокоить ее после новости о смерти ее бывшего мужа – писателя Эдуарда Лимонова.
Об этом она сообщила в Instagram. Накануне смерти Лимонова Волковой исполнилось 46 лет.
Актриса Екатерина Волкова попросила не беспокоить ее после новости о смерти ее бывшего мужа – писателя Эдуарда Лимонова.
Об этом она сообщила в Instagram. Накануне смерти Лимонова Волковой исполнилось 46 лет.
Фото: instagram.com/volkovawolka
Екатерина Волкова:
После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют.
Фото: instagram.com/volkovawolka
Эдуард Лимонов был третьим мужем актрисы. В браке родились двое детей – сын Богдан и дочь Александра – это единственные дети писателя. В 2008 году пара рассталась из-за того, что супруг оказался совсем не приспособлен к семейному быту. Несмотря на это писатель продолжал принимать активное участие в воспитании детей. Для Лимонова брак с Волковой стал последним.
Фото: instagram.com/volkovawolka
Эдуард Лимонов скончался 17 марта в возрасте 77 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последняя книга автора выйдет уже после его смерти – весной этого года.