Два внука Юрия Гагарина. Как они выглядят и с чем связали судьбу

В возрасте 85 лет скончалась вдова Юрия Гагарина – Валентина. Она вышла замуж за будущего первого космонавта в 1957 году.
Пара прожила вместе 11 лет – до трагической гибели Юрия Гагарина в марте 1968 года. У супругов родились две дочери – Елена и Галина. О них известно больше, чем о внуках космонавта.
Как выглядят внуки Юрия и Валентины и с чем они связали свою судьбу?
Дочь Елены – Екатерина Караваева
Скриншот из видео Первого канала
Родилась в Москве в 1987 году. Училась на историческом факультете МГУ им. Ломоносова. Еще во время учебы начала работать в структуре Музеев Московского Кремля, где и продолжает работать. Она является директором Департамента международной и выставочной деятельности Музеев Московского Кремля.
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Сын Галины – Юрий Кондратчик
Фото: facebook.com/yuri.kondratchik
Он родился в 1989 году. Мальчика назвали в честь легендарного дедушки. Юрий окончил МГУ – учился на факультете государственного управления. Живет в Хабаровске – здесь он занимает должность гендиректора аэропорта «Хабаровск». У Юрия есть сын.
Как выглядят и чем занимаются дочери Юрия Гагарина смотрите здесь.