Два внука Юрия Гагарина. Как они выглядят и с чем связали судьбу

В возрасте 85 лет скончалась вдова Юрия Гагарина – Валентина. Она вышла замуж за будущего первого космонавта в 1957 году.

Пара прожила вместе 11 лет – до трагической гибели Юрия Гагарина в марте 1968 года. У супругов родились две дочери – Елена и Галина. О них известно больше, чем о внуках космонавта.

Как выглядят внуки Юрия и Валентины и с чем они связали свою судьбу?

Дочь Елены – Екатерина Караваева