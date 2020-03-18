Прямой эфир

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет

18 марта 2020 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Многие женщины и мужчины мечтают о детях. Для девушек процесс создания новой жизни длится целых девять месяцев и заканчивается он родами, которые, вероятно, навсегда запечатлеваются в памяти мам. 

Для них эти воспоминания не потускнеют никогда, но некоторые фотографы делают снимки родов, чтобы другие люди тоже смогли увидеть, как появляется новая жизнь, и как выглядят женщины, которые только что стали матерями. 

Авторы таких снимков основали Международную ассоциацию профессиональных фотографов родов. Их цель – показать всем, насколько прекрасен момент, когда два человека становятся родителями. И недавно были выбраны лучшие снимки о рождении детей. 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет-1

Фото: nataliezepp.com 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет-3

Фото: instagram.com/LIFEDIAGRAMSPHOTOGRAPHY 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет-5

Фото: careylaurenphotography.com 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет-7

Фото: instagram.com/sommessa.photography 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет-9

Фото: instagram.com/rayke_geboortefotografie 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет-11

Фото: instagram.com/mamadeesbirthphotography 

Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет-13

Фото: instagram.com/birth_is_beautiful 

А вы видели, как улыбаются дети во время УЗИ?

Посмотреть на тёплый снимок можно здесь

# Беременность и роды # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий
18 марта 2020 06:57

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий

Коронавирус. Американские сценаристы давно предвидели эпидемию?
17 марта 2020 14:18

Коронавирус. Американские сценаристы давно предвидели эпидемию?

Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение». Что о нём известно?
17 марта 2020 13:08

Колоритный танцор из клипа Little Big едет на «Евровидение». Что о нём известно?