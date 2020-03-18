Добро пожаловать! Семь трогательных фото малышей, которые только-только появились на свет

Многие женщины и мужчины мечтают о детях. Для девушек процесс создания новой жизни длится целых девять месяцев и заканчивается он родами, которые, вероятно, навсегда запечатлеваются в памяти мам.

Для них эти воспоминания не потускнеют никогда, но некоторые фотографы делают снимки родов, чтобы другие люди тоже смогли увидеть, как появляется новая жизнь, и как выглядят женщины, которые только что стали матерями.

Авторы таких снимков основали Международную ассоциацию профессиональных фотографов родов. Их цель – показать всем, насколько прекрасен момент, когда два человека становятся родителями. И недавно были выбраны лучшие снимки о рождении детей.