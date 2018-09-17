«Отлично сделано»: в соцсетях появился клип с самой красивой улицей Витебска

Новости Беларуси. На прошлой неделе в соцсетях появилось видео под названием «Самая красивая улица Витебска». За прошедшее время ролик посмотрели более 1,3 тысячи раз.

На кадрах показывается улица Витебска в солнечный день. Мелькают пустые скамейки, ларьки и кафе, спешащие по своим делам люди.

«Знаешь, немногие из нас постоянно живут на одном и том же месте. Кому-то приходится покинуть дом и остаться одному, наедине с самим собой. Испытать себя, взвесить «да» и «нет». В чём ты заперт, какова твоя цель и что тебе нужно? Постоянно ищи ответы, а впрочем...», – говорят авторы в начале ролика.

Далее вступает припев песни. Клип получил несколько комментариев.

«Красиво!»,

«Узнали улицу?»,

«Всё-таки наш город – супер»,

«Отлично сделано, воистину»,

«Не правда. Это не самая красивая улица Витебска».