«Отлично сделано»: в соцсетях появился клип с самой красивой улицей Витебска

Новости Беларуси. На прошлой неделе в соцсетях появилось видео под названием «Самая красивая улица Витебска». За прошедшее время ролик посмотрели более 1,3 тысячи раз.
Клип продолжительностью полторы минуты подготовило творческое объединение Brother Music Film. Фоновую композицию «Под куполом» исполнили рэп-группа Slogon Drive и T.w.i.n.s.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SLOGON DRIVE OFFICIAL
На кадрах показывается улица Витебска в солнечный день. Мелькают пустые скамейки, ларьки и кафе, спешащие по своим делам люди.
«Знаешь, немногие из нас постоянно живут на одном и том же месте. Кому-то приходится покинуть дом и остаться одному, наедине с самим собой. Испытать себя, взвесить «да» и «нет». В чём ты заперт, какова твоя цель и что тебе нужно? Постоянно ищи ответы, а впрочем...», – говорят авторы в начале ролика.
Далее вступает припев песни. Клип получил несколько комментариев.
«Красиво!»,
«Узнали улицу?»,
«Всё-таки наш город – супер»,
«Отлично сделано, воистину»,
«Не правда. Это не самая красивая улица Витебска».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SLOGON DRIVE OFFICIAL
Большая часть работы по созданию видеоролика была проделана братьями Сергеем и Алексеем Веялко. Братья являются объединением Brother Music Film и группой Slogon Drive. Веялко сочиняют песни самостоятельно, а также поют каверы на различные популярные композиции.
Один из самых популярных клипов братьев называется «Пацанам, которых не дождались». Эту песню они посвятили молодым людям, которые успели вступить в отношения перед уходом в армию. Однако парней не дождались. Этот ролик посмотрели более 90 тысяч раз.
Настоящим рекордсменом по количеству просмотров является «Семейка Z».
Один их ролик о том, как сёстры съезжают с горки, посмотрели более 1,2 миллиона раз – подробности здесь.