Как жила Кейт Миддлтон до замужества и переезда в Кенсингтонский дворец

Новости Великобритании. Родители герцогини Кембриджской – Кейт Миддлтон, решили продать трёхкомнатные апартаменты в самом сердце Челси. В этой квартире раньше жили дочери четы Миддлтон.

Фото: Daily Mail

Прогуливаясь по роскошному пентхаусу, стоимостью почти в два миллиона фунтов стерлингов, Кейт, наверняка, и подумать не могла, что когда-нибудь станет супругой принца Уильяма и сменит прописку на Кенсингтонский дворец. «Вражда определенно разыгрывается». Подробности конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл (читайте здесь).

Фото: Daily Mail

С тех пор, как она переехала в особняк с видом на Гайд-парк, а её сестра – Пиппа – перебралась к мужу Джеймсу Мэттьюсу, девичьи спальни пустуют и ждут новую хозяйку.

Фото: Daily Mail

У квартиры отличное резюме: ее хозяйки очень удачно выходят замуж. Атлас и кружево. Фото свадебной обуви Кейт Миддлтон появилось в сети