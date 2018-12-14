Как жила Кейт Миддлтон до замужества и переезда в Кенсингтонский дворец

Новости Великобритании. Родители герцогини Кембриджской – Кейт Миддлтон, решили продать трёхкомнатные апартаменты в самом сердце Челси. В этой квартире раньше жили дочери четы Миддлтон.
Новости Великобритании. Родители герцогини Кембриджской – Кейт Миддлтон, решили продать трёхкомнатные апартаменты в самом сердце Челси. В этой квартире раньше жили дочери четы Миддлтон.
Фото: Daily Mail
Прогуливаясь по роскошному пентхаусу, стоимостью почти в два миллиона фунтов стерлингов, Кейт, наверняка, и подумать не могла, что когда-нибудь станет супругой принца Уильяма и сменит прописку на Кенсингтонский дворец.
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Фото: Daily Mail
С тех пор, как она переехала в особняк с видом на Гайд-парк, а её сестра – Пиппа – перебралась к мужу Джеймсу Мэттьюсу, девичьи спальни пустуют и ждут новую хозяйку.
Фото: Daily Mail
У квартиры отличное резюме: ее хозяйки очень удачно выходят замуж.
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Фото: Daily Mail