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Как жила Кейт Миддлтон до замужества и переезда в Кенсингтонский дворец

14 декабря 2018 09:53
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Новости Великобритании. Родители герцогини Кембриджской – Кейт Миддлтон, решили продать трёхкомнатные апартаменты в самом сердце Челси. В этой квартире раньше жили дочери четы Миддлтон.

Как жила Кейт Миддлтон до замужества и переезда в Кенсингтонский дворец-1

Фото: Daily Mail

Прогуливаясь по роскошному пентхаусу, стоимостью почти в два миллиона фунтов стерлингов, Кейт, наверняка, и подумать не могла, что когда-нибудь станет супругой принца Уильяма и сменит прописку на Кенсингтонский дворец.

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Как жила Кейт Миддлтон до замужества и переезда в Кенсингтонский дворец-4

Фото: Daily Mail

С тех пор, как она переехала в особняк с видом на Гайд-парк, а её сестра – Пиппа – перебралась к мужу Джеймсу Мэттьюсу, девичьи спальни пустуют и ждут новую хозяйку.

Как жила Кейт Миддлтон до замужества и переезда в Кенсингтонский дворец-7

Фото: Daily Mail

У квартиры отличное резюме: ее хозяйки очень удачно выходят замуж. 

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Как жила Кейт Миддлтон до замужества и переезда в Кенсингтонский дворец-10

Фото: Daily Mail 

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # принц Уильям

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