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Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов

06 декабря 2018 15:40
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Все привыкли видеть Кейт Миддлтон в официальных костюмах, бальных платьях и тиарах. Ее не раз называли иконой стиля. А что носит герцогиня Кембриджская в зимнее время?

Кейт Миддлтон совсем не боится холода – она большая любительница зимних видов спорта. И если на официальных мероприятиях она появляется в элегантных образах, то для активного отдыха выбирает теплые пуховики и вязаные шапки.

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В этом году герцогиня вместе со стилистом составила свой зимний гардероб. В новых образах чаще встречаются норковые и соболиные шапки, которые дополнены кашемировым пальто.

Посмотрите, что зимой носит Кейт Миддлтон.

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В таком образе герцогиня Кембриджская посетила парк скульптур принцессы Ингрид Александры в Норвегии. На Кэтрин было простое платье, пальто цвета морской волны, а также искусственная меховая шапка и перчатки.

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-1

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-3

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-5

В начале 2016 года во время семейного отдыха с принцем Джорджем и дочкой Шарлоттой Кейт вышла на склоны Куршевеля в белой спортивной куртке и ярких лыжных штанах. Образ был дополнен теплыми варежками и спортивными очками.

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-8

Фото: Getty Images

Посещая церковь Святой Марии Магдалины в Лондоне в рождественское утро, герцогиня выбрала красно-зеленое клетчатое пальто и черную меховую шапку.

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Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-11

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-13

30 января 2018 года беременная герцогиня Кембриджская вышла на лед в Стокгольме в прекрасном зимнем наряде: уютное черное пальто, свитер шведского дизайнера, джинсы и вязаная шапка. Это был один из первых образов Кейт во время королевского тура по Швеции и Норвегии, в который она отправилась вместе с мужем принцем Уильямом.

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-16

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-18

Фото: John Rainford/ WENN.com

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-20

Еще в 2013 году герцогиня Кембриджская посетила Уиндермир. На ней были сапоги-носороги и одежда, идеально подходящая для снежной погоды. Образ был дополнен с помощью скаутского шарфа.

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-23

Фото: Andy Stenning WPA - Pool/ Getty Images

Академию Reach в Западном Лондоне Кейт Миддлтон посетила в синем шерстяном двубортном пальто и замшевых туфлях.

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-26

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-28

Еще один яркий спортивный образ герцогини Кембриджской – белая шапка с помпоном и красно-белый пуховик.

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-31

Фото: instagram.com/ kensingtonroyal

Уильям и Кейт провели последнее Рождество вместе с семьей Миддлтон, посетив церковь Св. Марка в Энфилде. Для этого события Кейт выбрала бордовое кашемировое пальто с меховой отделкой.

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-34

На прогулку по Стокгольму вместе с мужем принцем Уильямом, а также принцессой Викторией и принцем Даниэлем Миддлтон надела черную меховую шапку и изумрудное пальто с норкой. Образ был дополнен классической черной сумкой.

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-37

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-39

Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов-41

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # Фотофакт

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