Гид по стилю: что Кейт Миддлтон носит зимой. Девять ярких образов

Все привыкли видеть Кейт Миддлтон в официальных костюмах, бальных платьях и тиарах. Ее не раз называли иконой стиля. А что носит герцогиня Кембриджская в зимнее время?

Кейт Миддлтон совсем не боится холода – она большая любительница зимних видов спорта. И если на официальных мероприятиях она появляется в элегантных образах, то для активного отдыха выбирает теплые пуховики и вязаные шапки.

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В этом году герцогиня вместе со стилистом составила свой зимний гардероб. В новых образах чаще встречаются норковые и соболиные шапки, которые дополнены кашемировым пальто.

Посмотрите, что зимой носит Кейт Миддлтон.

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет

В таком образе герцогиня Кембриджская посетила парк скульптур принцессы Ингрид Александры в Норвегии. На Кэтрин было простое платье, пальто цвета морской волны, а также искусственная меховая шапка и перчатки.