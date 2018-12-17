Как сортируют шишки и зачем клонируют ёлки: показываем процесс выращивания новогодних деревьев

Чтобы увидеть, как производят главный символ Рождества и Нового года, мы приехали, можно сказать, на специальную фабрику. Юрий Коршиков, мастер производственного отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Суть начинается с приёмки шишек. Мы находимся в помещении, которое называется «склад хранения лесосеменного сырья». Данное помещение изначально рассчитано было на 45 тонн. Сейчас оно уже на 60.

Первые партии начали поступать к нам 6 декабря. После того, как мы их приняли, мы эти шишки отправляем на сортировку. Там от 4 до 8 человек сортируют их.

Сушка производится в сушильном шкафу. Вместимость общая порядка 800 кг – это для сосны, и 600 кг – для ели. Там установлен компьютер, который задаёт определённую температуру, в зависимости от того, как меняется влажность шишек.

Оксана Седельникова, заведующая центральной аналитической лабораторией Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Мы находимся в холодильных камерах лесосеменного центра. Их у нас имеется 3. Вместимость каждой – около 5 тонн. В них создаются оптимальные условия для хранения семян. Оптимальная температура для хранения создаётся от -2 до +2.

Юрий Коршиков:

Мы находимся в цеху высева, в котором установлено оборудование для высева семян в кассеты. В данный момент оно не работает, так как закончился сезон.

Высев семян производится вот в такие кассеты, как у меня в руках сейчас. Эта кассета на 35 ячеек предназначена для высева семян ели.

Александра Потапова, младший научный сотрудник Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Мы занимаемся научно-исследовательскими работами, и вот одна из наших таких работ – это ель европейская микроклонального размножения.

Материал мы берём с плюсовых деревьев, которые отобраны. Здесь полностью 100% идентичное будет растение.

Юрий Коршиков:

Теплица предназначена для выращивания хвойных растений, таких, как сосна, ель. Рассчитана на выращивание 500 000 штук. Суть у нас такая: нужно вырастить и не просто вырастить, а довести до стандартных размеров. Если сосна, то это 8 см высотой должен быть сеянец.

Это поле доращивания, на котором произрастает наша ёлка. Мы небольшой такой эксперимент провели, и он показал, что своих стандартных размеров она достигла в первый год. Уже осенью её можно было использовать для посадки.

Мы сейчас находимся на плантации новогодних елей. Данным ёлочкам у нас 3 года. У нас представлено елей в количестве 580 штук.