Сотрудники ушли с работы раньше на две минуты и потеряли 10% зарплаты

Несколько сотрудников ушли с работы на две минуты раньше, чтобы успеть на свой автобус. Но теперь им объяснили: задерживаться можно, а вот уходить заранее – нельзя.
Как сообщает SoraNews24, инцидент произошёл в Японии. Известно, что в этой стране люди очень щепетильно относятся к пунктуальности. Приходить на встречу нужно за десять минут до неё, а 20-секундное отклонение движения поезда от расписания – повод для извинений.
10 марта в городе Фунабаши несколько сотрудников ушли с работы на две минуты раньше положенного. Конкретнее – в 17:13 вместо 17:15. А причина в том, что нужный им автобус уходил в 17:17. Если работники опоздали бы на него, то им пришлось бы ждать следующего до 17:47.
Когда началось расследование, выяснилось, что с мая 2019 года по январь 2021 года семь сотрудников уходили раньше положенного 316 раз. Одной из них оказалась 59-летняя женщина, которая также отвечала за контроль времени. Она отмечала, что она и её коллеги уходили в положенные 17:15, тем самым прикрывая себя и их.
Женщина была наказана сокращением зарплаты на 10 % на три месяца, таким образом женщина возместит расходы на «незарегистрированный отпуск». Двое сотрудников получили письменные выговоры, ещё четверо – устное предупреждение.
Предполагается, что теперь уходившие раньше сотрудники будут задерживаться на работе на 20 минут, чтобы не ждать свой автобус на улице. Однако также возможно, что будет изменено расписание нужного им общественного транспорта.
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