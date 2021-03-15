Сотрудники ушли с работы раньше на две минуты и потеряли 10% зарплаты

Несколько сотрудников ушли с работы на две минуты раньше, чтобы успеть на свой автобус. Но теперь им объяснили: задерживаться можно, а вот уходить заранее – нельзя. Как сообщает SoraNews24, инцидент произошёл в Японии. Известно, что в этой стране люди очень щепетильно относятся к пунктуальности. Приходить на встречу нужно за десять минут до неё, а 20-секундное отклонение движения поезда от расписания – повод для извинений.

Фото: pixabay.com

10 марта в городе Фунабаши несколько сотрудников ушли с работы на две минуты раньше положенного. Конкретнее – в 17:13 вместо 17:15. А причина в том, что нужный им автобус уходил в 17:17. Если работники опоздали бы на него, то им пришлось бы ждать следующего до 17:47. Когда началось расследование, выяснилось, что с мая 2019 года по январь 2021 года семь сотрудников уходили раньше положенного 316 раз. Одной из них оказалась 59-летняя женщина, которая также отвечала за контроль времени. Она отмечала, что она и её коллеги уходили в положенные 17:15, тем самым прикрывая себя и их. Женщина была наказана сокращением зарплаты на 10 % на три месяца, таким образом женщина возместит расходы на «незарегистрированный отпуск». Двое сотрудников получили письменные выговоры, ещё четверо – устное предупреждение.

Фото: pixabay.com