Контроллер для автоматизации производства и «Школа стартапов». Рассказываем о двух лучших проектах на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Не имей 100 рублей, а имей 100 идей! Республиканский молодежный конкурс подвел итоги. В числе победителей – педагог дополнительного образования Боровлянской школы № 3 Артем Новиков. Каждое свое занятие по занимательной электронике он старается провести креативно и с пользой. Какие два проекта стали лучшими на конкурсе «100 идей для Беларуси», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

К слову, сам Артем – большой новатор. Недаром на учительском столе теперь красуется замысловатая статуэтка из дерева и стекла. Трудно поверить, но к ней минчанин шел целых три года.

Артем Новиков, педагог дополнительного образования ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Идея заключалась в том, чтобы создать контроллер, который будет служить для автоматизации производства на наших предприятиях и который будет изготавливаться внутри страны.

Контроллеры, которые производятся в других странах, стоят около шести тысяч рублей. А чтобы создавать большие линии, нужно закупать еще интерфейсные модули. Будущий механик предложил бюджетный и многофункциональный вариант. Артем Новиков:

В процессе работы и изготовления этого контроллера – я его назвал универсальным – потому что его можно использовать не только для автоматизации на производствах, но и в учреждениях образования: автоматическая подача звонков, учет контроля прихода учащихся или преподавателей, также можно устанавливать в общепите. Это дистанционный вызов персонала и онлайн-бронирование столов, а также можно делать тот же контроль учета прихода персонала.

Свое ноу-хау Артем назвал «Новиматик»: «нови» – от первых букв фамилии, вторая часть – от слова «автоматик». Помогали педагогу в создании инновационного контроллера и его подопечные. На занятных уроках ребята учатся не только собирать школьные звонки, радиоприемники, мобильные телефоны, но даже целые мини-метеостанции и другую «умную» технику.

Максим Кандера, учащийся ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Самое главное – это плата, потом мы просто присоединяем определенные механизмы и экран. Нам нужен именно такой, потому что он будет все цвета точно показывать. С помощью вот этого небольшого механизма я собрал компьютер.

В свои 12 лет Максим уже подумывает пойти учиться на айтишника, ведь мало устройство собрать – его еще нужно запрограммировать.

Максим Кандера:

Мне очень интересно заниматься, я люблю развиваться, мне интересна техника. С Максимом полностью солидарен его одноклассник Тимофей. Тимофей Скакун, учащийся ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

В будущем я собираюсь связать свою профессию с электротехникой. У нас сейчас везде и компьютеры, и все это техника, так что я пришел сюда, чтобы разобраться, как там все это устроено. Допустим, даже если что-то сломается, чтобы починить.

Не отстает от юных техников и прекрасная половина радиотехнического класса. Меланья Вороненко, учащаяся ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Я собираю метеостанцию, в которой будет датчик давления, температуры и влажности, который будет передавать по Bluetooth. Мне нравится, что здесь много интересных маленьких деталей и что я с каждым днем узнаю, для чего какая деталька нужна, к чему ее можно присоединить, с чем она может работать. В дальнейшем это может помочь, даже, может, я буду выпускать свои телефоны.

Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Наше учреждение обладает самой современной материально-технической базой, у нас укомплектованы все учебные кабинеты согласно современным требованиям. Но, конечно, это все ничто, если не будет педагога – того человека, который будет учить, и тех детей, которые будут учиться. Нам повезло: у нас работают талантливые педагоги, талантливые дети у нас обучаются, поэтому именно вот таких результатов мы достигли благодаря талантам и способностям наших специалистов.

Но идею мало создать, ее еще нужно реализовать – так считает финалист республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», автор проекта «Школа стартапов» Алексей Савеня. Алексей Савеня, учащийся ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

«Стартап-школа» – это не что иное, как неформальное бизнес-образование, которое позволяет получить знания, необходимые инструменты, контакты и другие ресурсы для успешного и быстрого развития бизнеса или стартапа. Сама идея у меня зародилась из-за моей поездки в Брест. Там я заходил в обычный ларек, увидел продавца, который очень активно и профессионально предлагал свой товар. Я тогда задал вопрос: «Действительно ли вы простой продавец?» Он сказал: «Да, самый обыкновенный, всю жизнь работаю в этом магазине». И такая интересная история у него, он рассказал: «У меня был стартап, но не хватило компетенции для его реализации». Стартап был интереснейший, производственный и уже достаточно проработанный, но не хватило маркетинговой части.

Одиннадцатиклассник просмотрел огромное количество интернет-ресурсов и пришел к выводу, что сегодня у всех есть возможность получить бизнес-образование, но мало кто предоставляет необходимые для реализации задумок ресурсы. Разработкой юного маркетолога заинтересовался Минский городской технопарк. Итог сотрудничества – несколько удачных митапов, хакатонов и новый инвестпроект в разработке. Алексей Савеня:

Мы рассчитали, что активная окупаемость проектов в сфере текущего развития составит три года, т. е. за три года проект себя полностью окупит. Этот проект является инвестиционно выгодным, он позволит не просто создать нечто необычное то, чего еще не было в республике, он позволит инвестору получить от этого большой доход. Относительно стартовых инвестиций, что потребует проект? Сайт, рекламу (продвижение некое для проекта) и техническую составляющую, которая вследствие того, что он будет онлайн, решается полностью.

А начинать нужно с собственной школы, ведь именно здесь можно организовать мастер-классы для креативных ребят и их родителей, которые готовы воплотить самые смелые мечты в реальность.

Андрей Боровиков, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Сегодня наше учреждение образования выходит на республиканский и международный уровень, мы реализовываем проект экспериментальной направленности, у нас активно внедряются апробации. Конкретно сегодня мы апробируем интерактивные технологии в системе воспитания, также очень интересны инновационные проекты. Сегодня у нас подписан договор с Минским технопарком, работаем там в качестве резидентов. Мы имеем бизнес-площадку для реализации проектов и инноваций учащихся. Тому пример – проект Савени Алексея «Школа стартапов», также мы имеем преподавателей от технопарка, которые имеют высокую квалификацию и обучают наших преподавателей. Сегодня работает инженерная школа – это робототехника, программирование различной техники, легоконструирование, также мы внедряем это в систему детского оздоровления. Ребята сегодня, приходя в школьный лагерь, не просто занимаются культурно-досуговой, а конкретно исследовательской и инновационной деятельностью.